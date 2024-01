Insistente llamado a evitar el uso de pólvora este 31 de diciembre en el Valle

Para disfrutar de un fin de año en tranquilidad y sin alteraciones en salud, las autoridades del Valle del Cauca hicieron un llamado a los vallecaucanos a vivir estas fiestas lejos de la pólvora, teniendo especial cuidado con los menores de edad; así como los riesgos por intoxicaciones y el licor adulterado.



“Esperamos que los vallecaucanos vivan el 31 de diciembre con tranquilidad, ojalá disminuyendo la violencia que vivimos en Navidad; ojalá con un manejo muy adecuado de la pólvora en manos de expertos y, ojalá, la pólvora que se use sea de colores y no de ruido para no alterar la vida de las personas más vulnerables y de nuestros animalitos. Pueden tener la certeza que la Secretaría de Salud del Valle estará atenta a los episodios que puedan ocurrir”, comentó la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes.

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle Foto: Archivo

El llamado insistente a evitar el uso de pólvora en manos inexpertas es por los riesgos que estos artefactos pueden causar como quemaduras en cara, cuello y cabeza; en miembros superiores e inferiores; amputación de dedos de manos, así como lesión ocular y auditiva.



En el Valle del Cauca, de acuerdo a la Vigilancia Intensificada de lesionados por pólvora, a la fecha se reportan 58 personas quemadas, de ellos 21 son menores de edad.

La explosión de la pólvora afecta el ritmo cardiaco de los animales. Foto: iStock

Además, en los enlaces que ha dispuesto la Secretaría de Salud del Valle para reportar los animales perdidos, lesionados o muertos, durante esta temporada decembrina, se han registrado 10 animales afectados.

“Quisiéramos que tuvieran una noche en paz, tranquila, y que llegue el 2024 cargado de buenos deseos, de buenas intenciones, de la capacidad de cumplir nuestros sueños. Feliz año para todos”, concluyó Lesmes.

Recuerde que en el siguiente link https://forms.gle/YryarpkBi8SNeyrS6 puede reportar los animales extraviados; y en el enlace https://forms.gle/eBAha1MjAgMvw1TXA se podrán reportar los animales encontrados.

