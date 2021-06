Hieren a integrante del Esmad en intento de bloquear vía Cali -Yumbo

La Policía informó que hacia el mediodía de este lunes, "un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) resultó herido por arma de fuego cuando hacía parte del dispositivo que contribuía a desbloquear la vía Cali-Yumbo, exactamente en el sector de Las Américas".

El desbloqueo de esta importante vía se inició a las 4 a.m. No obstante, cerca de las 11:30 a.m. algunos encapuchados regresaron con el fin de bloquear nuevamente la vía y alterar el orden público.



(Lea en contexto: Policía madrugó a desbloquear carretera en Yumbo)



El patrullero Joseph Carlos González Solares, oriundo de Barranquilla, de 28 años, ocho de ellos al servicio de los colombianos desde la Policía Nacional (todos en el ESMAD), fue trasladado de manera inmediata a la Clínica Imbanaco de Cali, donde es atendido.



