Después de activar hace 30 días la plataforma digital, destinada a reducir las complicaciones para agendar citas, la Gobernación del Valle del Cauca activó en el sur de Cali la segunda ventanilla de agendamiento de renovación y expedición.



La gobernadora Clara Luz Roldán dijo que un mes a través de la plataforma pasaportes.valledelcauca.gov.co se han dispuesto 23.000 citas.



En una visita a la Oficina de Pasaportes del Valle, en La Estación, norte local, la gobernadora Clara Luz Roldán González verificó los avances para los usuarios de la plataforma digital pasaportes.valledelcauca.gov.co., que entró en operación hace unos 30 días.



La mandataria dijo que quiere promocionar "las dos casillas que pusimos en el centro comercial La 14 de Pasoancho para las personas que se nos dificulta el tema digital, que nos "atropella la tecnología" y a veces no sabemos cómo usar estas plataformas. Tenemos dos casillas únicamente para atender a la gente y ayudarla a hacer la cita personalmente", dijo.



Al recalcar que el horario de atención en estas ventanillas es de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en jornada continua.



De acuerdo con el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, Camilo Murcia Lozano, en los primeros 30 días de operación de la nueva y robustecida plataforma digital de agendamiento, ya se han gestionado 23 mil citas para la expedición de pasaportes.



“Allí, el agendamiento, la solicitud de la cita para venir a tramitar su pasaporte es rápida, fácil, expedita, no necesita la intermediación de nadie, lo pueden hacer de manera directa", dijo Murcia.



El horario de atención para el agendamiento es de 7:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.



El trámite se inicia con el primer pago de 174.900 pesos del valor del pasaporte que se puede hacer en cualquier puesto de chance de Gane, Efecty o a través de pagos en línea PSE”, indicó el funcionario. Posteriormente se pagan los 115.000 pesos para completar el costo total del pasaporte.



Al destacar el funcionamiento de la Oficina de Pasaportes a través de sus dos sedes en Cali, Roldán precisó que "se han expedido 231 mil pasaportes, lo que ratifica que la de nuestro departamento es la mejor oficina regional para este trámite en todo el país".

