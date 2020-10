El Valle del Cauca está relajado a 7 meses de la pandemia del covid-19

La semana pasada, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, dijo en su cuenta de Twitter: “En reunión virtual con el Viceministro de Salud, Alexander Moscoso, revisamos con preocupación la mortalidad en Cali por #Covid-19, las cifras no se han reducido en la proporción esperada y los casos aumentan. El virus no se ha ido, debemos seguir acatando protocolos”.



Es un llamado desesperado de la primera autoridad de salud pública de Cali ante el aumento de los contagios con el nuevo coronavirus y, lo que es peor, del número de fallecidos cuando se cumplen siete meses de la pandemia en el país.



(Puede leer: ‘La pandemia aportó ocho puntos adicionales a la tasa de desempleo')

El 30 de septiembre pasado el Valle cerró con 62.702 casos, de los cuales, 47.433 eran de Cali, el 75,6% del total de casos.



A esa misma fecha, los fallecidos en el Valle eran 2.281 y 2.640 pacientes permanecían en una Unidad de Cuidado Intensivo (UCI).



Con los 591 reportados ayer por Minsalud, los casos positivos en el Valle llegaron a 65.053.



A la preocupación de la Secretaria de Salud de Cali se unió la Gobernación del Valle del Cauca. El viernes pasado informó que “en reunión extraordinaria del Puesto de Mando Unificado (PMU) convocada para analizar el comportamiento del Covid-19 en el Valle del Cauca, autoridades regionales insistieron en la necesidad de que los vallecaucanos sumen las medidas de bioseguridad para evitar que se acelere la transmisión del virus”.



(Le recomendamos: Coronavirus: reportan 156 muertes y 6.905 contagios nuevos en Colombia)



Y agregó: “Ante la preocupación por el incremento de casos tras la reactivación de las actividades, el secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle, Jesús Copete, como coordinador del PMU, señaló que desde el gobierno de Clara Luz Roldán continúan las acciones para combatir el virus y evitar más contagios en la región”.

Además, quienes tengan fiebre, malestar general, síntomas gripales, hasta un pequeño resfriado, deben aislarse y pedir a sus EPS que les hagan la prueba del covid-19 FACEBOOK

TWITTER

El anterior anuncio fue precedido por el llamado vehemente de la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, para que no haya aglomeraciones o reuniones de más de 50 personas en espacios en los que no se pueda mantener la distancia de 1,50 o 2 metros o comer en compañía, porque el momento de más riesgo es cuando se retira el tapabocas. Además, quienes tengan fiebre, malestar general, síntomas gripales, hasta un pequeño resfriado, deben aislarse y pedir a sus EPS que les hagan la prueba del covid-19.



Tras afirmar que el promedio diario de contagios en el departamento es de 570, Lesmes se mostró alertada por el aumento “acelerado” de los casos en Cali, Yumbo, Palmira. Jamundí, Pradera y Tuluá.



La Secretaría de Salud del Valle advirtió que el departamento está en “vigilancia estrecha” por parte del Ministerio de Salud y si los contagios no disminuyen, será necesario “tomar decisiones con respecto a la circulación de las personas”.



CALI