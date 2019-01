Valle del Cauca espera 126.000 matriculados en colegios oficiales

La Secretaría de Educación del Valle informó que el proceso de matrícula para nuevos y antiguos estudiantes en 149 instituciones de 34 municipios no certificados sigue hasta fines de enero, según lo fijó el Ministerio de Educación

El procedimiento de matrícula es gratuito y los requisitos son básicos, dijo el subsecretario, Édison Tigreros. Se esperan 126.000 matriculados.



“El proceso se inició el año pasado y va hasta finales del mes de enero, sin embargo las matriculas no se cierran en definitiva, sino que se pueden extender hasta marzo, que es cuando el ministerio realiza el corte”, indicó Tigreros.



La dependencia reiteró el llamado a los padres de familia y matriculen a sus hijos en las diferentes instituciones académicas de carácter público del departamento. El procedimiento es totalmente gratuito y los requisitos son básicos.



“Estamos esperando que todos los niños leguen para, de esta forma, contar con una matrícula de acuerdo con la capacidad instalada que tenemos”, dijo Tigreros.



La meta es llegar a los 126 mil alumnos matriculados, el trabajo se enfoca también en las sedes en las zonas rurales de los 34 municipios no certificados, “Tenemos toda la capacidad instalada para atenderlos y que de esta forma estaríamos garantizando contar con la misma planta de docentes que nos ha viabilizado el ministerio desde el año anterior”.



Para este nuevo año lectivo, las autoridades garantizarán la vinculación de cada alumno al programa de alimentación escolar y demás beneficios que ofrece el estado regional, “para el año 2019, la señora gobernadora va entregar los kits escolares a los estudiantes y los zapatos a todos los estudiantes del departamento, entiéndase a los municipios no certificados e, incluso, a algunos grupos vulnerables de algunos municipios certificados, de esta manera se aporta en el costo de la canasta familiar”, dijo Tigreros.



Los kits escolares serán entregados a los estudiantes de los grados cero a noveno y los zapatos escolares a los alumnos de los grados cero a 11. Se calcula que serán 126 mil elementos a entregar