Al finalizar los escrutinios en la Registraduría, el Pacto Histórico alcanzó a consolidar su quinta curul como el movimiento más votado.



El Conservatismo quedó fuera del lote, aunque algunos de quienes pasaron por ese partido o el Liberalismo figuran entre elegidos. Cambio Radical no marcó el paso como en el Senado, pero tiene un espacio.



Centro Democrático perdió una de sus curules.



Sin perder el orden, los escrutinios tuvieron sus momentos de controversia alrededor de votos no registrados o tarjetas mal procesadas.



El l Pacto Histórico y la Alianza Verde fueron los grupos políticos que más recuperaron votos durante los escrutinios. En el proceso se advirtió que no pocos de esos sufragios estaban en mesas que reportaron cero votos por esos movimientos.



Así, a la Cámara llegan cinco candidatos de la lista Pacto Hostórico, que sumó 412.677 votos.



Los elegidos son el periodista y contador José Alberto Tejada; la abogada Gloria Arizabaleta, el licenciado eclesiástico Cristóbal Caicedo, el profesional en deporte Alejandro Ocampo y el líder sindical Alfredo Mondragón.



El Partido de la U, al sumar 254.511 votos, como segunda mayor votación en el departamento, logra tres curules.



Son las del abogado Jorge Eliécer Tamayo, administrador de empresa Julián David López y el comunicador Víctor Manuel Salcedo.



El liberalismo sostuvo dos espacios. Álvaro Monedero, administrador de empresas, concejal y ex funcionario, se sostuvo en la curul con 51.423 votos.



Con 40.805 votos, el abogado litigante y consultor privado Leonardo Arroyave se estrena en el Congreso, en relevo de los Arroyave.



No les alcanzaron los votos para regresar a la Cámara a los representantes Juan Fernando Reyes Kuri y Adriana Gómez.



La Alianza Verde llegó a 128.546 votos y logró una curul con Duvalier Sánchez, graduado en Estudios Públicos y especialista en ciudades inteligentes.



Con 123.623 votos, el Centro Democrático mantuvo la curul de Christian Garcés, administrador de empresas y magíster en Pensamiento Estratégico y Prospectiva.



Por ese partido no logró repetir el representante Milton Angulo, con fortín en Buenaventura.



A nombre de Cambio Radical, el docente Hernando González salvó una curul con 33.322 votos. Ha estado al frente de procesos de 31 colegios. No había podido entrar al Concejo de Cali con 11.200 votos en 2019.

