El secretario de Movilidad de la Gobernación del Valle del Cauca, Diego Alfonso Méndez, informó que durante el plan retorno no ha habido accidentes y otros hechos que lamentar en las principales vías nacionales que atraviesan este departamento del suroccidente del país.

(Puede leer en contexto: Unos 400.000 vehículos recorrerán el Valle en Semana Santa)



Méndez agregó que durante la temporada de Semana Santa -que es el puente festivo más largo del año, con cuatro días, del Jueves Santo al Domingo de Pascua- han circulado por las carreteras más importantes de la región 402.563 vehículos.



Sin embargo, la cifra mencionada es 15 por ciento inferior con respecto a los vehículos que se movilizaron el año pasado en la misma fecha.



En el transcurso de la Semana Santa en las carreteras del Valle del Cauca se han reportado 23 siniestros viales, que dejaron dos personas fallecidas.



El funcionario dijo que el operativo que dispuso la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional en las carreteras del Valle del Cauca ha funcionado bien y muestra de eso es que no se han registrado accidentes graves en las carreteras. Los agentes de Policía tienen instalados puestos de control, en los cuales se revisan aleatoriamente a los vehículos.



Hay 55 agentes de tránsito y 94 reguladores viales en la principal carretera para arribar a Calima-Darién, donde está el lago Calima, uno de los principales atractivos en la región y principal destino turístico, sobre todo, en este puente festivo.



También hay puestos de control en los accesos a Buga, donde está la Basílica del Señor de los Milagros; Buenaventura y sus playas, además de Vijes, La Cumbre y Restrepo.



No obstante, el Secretario de Movilidad resaltó que los conductores deben tener precaución porque la región está siendo muy afectada por la temporada de lluvias y se debe ser cuidadosos, en especial, disminuir la velocidad. "Los conductores deben guardar una distancia prudente porque las carreteras pueden ser un riesgo para los actores viales por las lluvias", destacó Méndez.



(Le recomendamos: Valle: hay fe en que regreso presencial de Semana Santa resucite turismo)



En el Valle del Cauca no se reportan hasta ahora emergencias en vías por derrumbes, causadas por la inclemencia de las precipitaciones de los últimos días, a diferencia de Cauca, donde 39 de sus 42 municipios están bajo calamidad pública.



“Más de 5.000 hombres de la Policía Nacional van a estar garantizando la seguridad en el departamento y hombres del Ejército fortalecerán estas actividades conjuntas para garantizar la seguridad de los turistas y de los vallecaucanos”, indicó el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Camilo Murcia.

Más noticias de Colombia

Video: pánico dentro de centro comercial por enfrentamiento entre pandillas

Creciente deja más de 4 mil afectados en zona rural de Suárez, Cauca