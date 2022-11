"(Existe) un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos en cuantía estimada de $225.549 millones, en caso de una terminación y liquidación del contrato de concesión del proyecto de construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión del corredor Mulaló-Loboguerrero, cifra que se obtiene de la diferencia entre lo que sería el pago de la liquidación del contrato menos el costo de la actualización de los precios para continuar su ejecución".

La advertencia la hizo la Contraloría General de la República (CGR) a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.



El ente de control añadió que "la suma de $225.549 millones puede ser mayor si luego de la liquidación se mantiene la decisión de continuar con la obra, pues esto supondría un sobrecosto, por el doble pago de su estructuración, actividad que se estima en más de $9.133 millones, lo que significa una pérdida total de $234.683 millones".



El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien formuló este Control de Advertencia, bajo los criterios de trascendencia social, alto impacto ambiental y alta connotación económica, la alternativa que queda es optar por un acuerdo, lo que requiere efectuar un ajuste al equilibrio económico del contrato por un valor de $415.000 millones de diciembre de 2012, que es una suma inferior a aquella que deberá desembolsar el Estado en un escenario de terminación anticipada, que podría llegar a ser de más de $684.000 millones.



Según la Contraloría, la ANI es consciente de que el contrato requiere una actualización de al menos esos $415.000 millones.



El contralor llamó la atención al gestor fiscal, representado en el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), William Fernando Camargo Triana, y el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, José Roberto Acosta, en el sentido de recordar que “bajo los preceptos constitucionales y legales es importante procurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y, garantizar la mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, de modo tal que no se configure un perjuicio mayor que deba ser asumido por la Entidad Estatal”.



La CGR explicó que emitió este control de advertencia, toda vez que de conformidad con los análisis realizados por los peritos expertos encargados de evaluar las condiciones de terminación anticipada y liquidación o reanudación de la ejecución del Contrato de Concesión No. 001 de 2015, y del concepto dado por la interventoría, el escenario de una eventual terminación anticipada y liquidación del negocio jurídico conllevaría a una pérdida de recursos públicos, en las estimaciones antes indicadas.

Proyecto estratégico

El proyecto Mulaló-Loboguerrero es estratégico para el desarrollo económico del Valle del Cauca. Actualmente se encuentra suspendido en su etapa pre-constructiva, debido a que las partes del contrato controvierten la procedencia de dar lugar a la terminación anticipada y la liquidación del negocio jurídico, debido a los impactos que produjo en su normal ejecución y economía la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor Ambiental, y los correspondientes efectos del paso del tiempo sin que se pudiera dar inicio a la etapa constructiva.



Iniciado el proyecto Mulaló-Loboguerrero hubo diferentes situaciones que implicaron un mayor tiempo del previsto en el trámite inicial del licenciamiento ambiental, el cual terminó siendo suspendido, a lo que sumaron restricciones impuestas por la pandemia del covid-19. Finalmente, con el acompañamiento de la CGR, en el marco de su estrategia Compromiso Colombia, se logró destrabar el tema del licenciamiento ambiental.



No obstante, previo a tener la licencia ambiental y debido a la imposibilidad de iniciar la fase de obra sin ésta, el Concesionario y la ANI acudieron a un panel de amigables componedores, el cual el 1º de julio de 2021, entre otros asuntos, resolvió reconocer la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor Ambiental, y que las circunstancias que la originaron, así como sus consecuencias, paralizaron sustancialmente la ejecución del contrato, sin que ello hubiere sido ocasionado por ninguna de las partes.

Habiéndose agotado la instancia del acompañamiento de la CGR a través del control fiscal participativo, ante la persistencia de controversias entre las partes que dio lugar a la convocatoria de un tribunal de arbitramento, en el que se está solicitando la terminación y liquidación del contrato, frente al riesgo inminente de perdida de recursos públicos, el organismo de control decidió iniciar un seguimiento permanente al proyecto Mulaló-Loboguerrero.



Y en el marco de dicho seguimiento, se adelantó una mesa de trabajo el pasado 16 de noviembre, con la participación de la ANI y el concesionario, donde -de acuerdo al acta que se hizo de esa reunión-, Covimar presentó una propuesta de conciliación que se encuentra en revisión por parte de la interventoría y la ANI.

El tema de la liquidación

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público considera que no es viable utilizar los recursos de las vigencias futuras como lo plantea en dicha propuesta el concesionario.



A su vez la interventoría ha puesto de presente la existencia de un riesgo cierto de que prospere la pretensión del concesionario, en el sentido de que se declare que, por causa de las suspensiones, se dé por terminado el contrato y se proceda a su liquidación.



Por lo anterior, la CGR advirtió que cualquiera sea la decisión que adopte la ANI y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberán optar por aquella que cause el menor impacto negativo al patrimonio público y garantice la satisfacción de las necesidades que dieron lugar a la contratación, así como los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por la no realización del objeto del contrato.



El proyecto de propuesta de acuerdo conciliatorio involucra la aceptación por parte de la ANI del restablecimiento del equilibrio económico del contrato, dados los impactos económicos derivados de circunstancias imprevisibles y externas, que dieron lugar a la fuerza mayor ambiental declarada por el Panel de Amigable Composición, y que conllevó la paralización del proyecto por un periodo aproximado de siete años.

