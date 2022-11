Mientras el embalse Sara Brut está en un 101 % de almacenamiento de agua, Salvajina está en un 55 %.

Según autoridades ambientales, por ahora no hay riesgo, sobre todo, aguas abajo del embalse Sara Brut que regula aguas en zona de Bolívar, Roldanillo, La Unión y Trujillo.



Pero se advierte a la población evitar bañarse en el embalse porque no es un sitio turístico, sino privado para regulación de caudales de ríos.



Este embalse también es conocido como Guacas y está en zona del municipio Bolívar, en el norte del Valle del Cauca.



A la fecha, en el departamento se ha registrado un 43 % de superávit del total de lluvias y el papel primordial de la CVC es brindar un aporte técnico, como complemento al rol operativo de los entes territoriales y el Gobierno Nacional.



"Con respecto al embalse de Salvajina, lo importante es no caer en falsas cadenas, se encuentra en el 55 % de la capacidad total de almacenamiento y no está en peligro su estructura ni es el responsable de los desbordamientos del río Cauca", explicó el director general de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Marco Antonio Suárez.



Entendemos que la situación está afectando no solo a las comunidades, sino a los bienes de las personas y es un evento atípico por el fenómeno La Niña, que por 23 meses de lluvias constantes ha generado no solo el crecimiento nuestras fuentes hídricas, sino también la saturación de nuestros suelos", añadió.



"Esta contingencia la estamos atendiendo todos, en conjunto, con alcaldes, la Gobernación, la CVC y las oficinas de Gestión del Riesgo”, afirmó el funcionario en la Asamblea departamental.



La diputada Lisette Burgos González resaltó un dato clave para la descontaminación del río Cauca: “En el departamento se están construyendo, por parte de la CVC, entre 10 a 12 petares para evitar vertimientos de aguas residuales en las cuencas de los ríos. Lo que necesitamos como vallecaucanos es conocer un poco más cuáles son las funciones y el alcance de la corporación y qué tan importante es, porque en ocasiones hay desinformación”.



El diputado Manuel Laureano Torres Moreno destacó la APP CVC más cerca y el valor de la autoridad ambiental: “Hoy nos dijeron que hay una APP qué pueden buscarla, descargarla y obtener toda la información necesaria y creo que con eso estamos llegando a las comunidades. CVC no es solo de la CVC, sino de todos los vallecaucanos y colombianos”.



El llamado de la diputada y Presidenta de la Asamblea departamental, Luzdey Martínez Martínez, se dirigió a las alcaldías para que “hagan un trabajo conjunto con la CVC y que estás obras de mitigación, que se van a hacer más adelante queden dentro de los planes de ordenamiento territoriales, POT de los municipios”.



CALI