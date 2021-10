El misterio por desaparición forzada de un soldado en el Valle

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medida cautelar en el caso de la desaparición del soldado Sebastián Quiñónez Echavarría.

La medida fue en respuesta a una petición ante el sistema interamericano por parte de familiares y allegados porque temen presunta violación de derechos humanos.



Del militar no se tiene rastros desde el pasado 23 de agosto.



Según informes de la CIDH, no hay claridad sobre lo que le sucedió al soldado, en cuanto a si fue sacado por la fuerza del batallón adscrito en el que estaba.



Según la Comisión, la situación es de gravedad y urgencia de riesgo por considerar que se trataría de una desaparición forzada.



El soldado pertenece al Batallón de Alta Montaña No. 3, en Dagua, en el occidente del Valle del Cauca.



En el informe de la Comisión se cuestiona que pese a las investigaciones y acciones reportadas por el Estado no se cuente con información sobre qué le pasó al soldado y ni se haya dado con su paradero.



En la Comisión temen daño irreparable de sus derechos.



Así mismo, se enfatiza en que el soldado Quiñónez Echavarría desapareció en una zona de confrontación de actores armados.



Las dudas surgen mucho más, debido a las difíciles condiciones geográficas y poco transporte para movilizarse en esta región.



Sin embargo, la Comisión aclara que esta es una medida cautelar no un prejuzgamiento.



De acuerdo con las autoridades y el Ejército, se han vendo adelantando acciones para hallar al militar, mediante mecanismos de búsqueda urgente.



CALI