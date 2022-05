Con plantones, las estudiantes denunciaron las presiones a las que serían sometidas por docentes en un establecimiento educativo de artes del Valle del Cauca.



Las directivas respondieron que han atendido las denuncias y suspendieron a dos de los académicos. Uno de ellos fue detenido cuando salía de votar y este martes será definida su situación jurídica.



En abril pasado, en las afueras del Instituto Departamental de Bellas Artes se plantaron numerosas estudiantes que con puesta de escena, carteles y proclamas se declaraban víctimas de abusos y acoso sexual.



El acto tuvo resonancia en ese sitio cerca del Centro Administrativo del Distrito de Cali y la Gobernación del Valle.

Denuncia sobre acoso sexual Foto: Archivo particular

Las denunciantes señalan que un profesor de confianza, estaba informado de una clase en la que otro docente les hizo "mastubarse como ‘flores’”; y que también él en una ocasión les pidió a estudiantes quitarses sus camisas y el sostén, "con la idea de madurar en ese aspecto, a los 14 años”.



Las y los estudiantes se unieron en el movimiento ‘Tejiendo Fuego’ que sumó unas 70 denuncias de presuntos delitos contra la integridad sexual.



La rectora de Bellas Artes, Consuelo Bravo, aseguró que los primeros casos se habían extendido ya ante la Fiscalía. Fue suspendido un docente y otro asumió un retiro voluntario.



Bravo dijo que esta información la recibe un comité bajo reserva, pero serían unos 13 funcionarios, algunos de áreas administrativas, que aparecen señalados no solo por acoso sexual, sino por presuntos abusos de autoridad y ocultamiento de información.



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, pidió que se diera celeridad a los procesos. "He estado atenta del avance de esta situación y quiero decirles que me encargaré personalmente y me reuniré con la directora de fiscalías y toda la institucionalidad para trabajar conjuntamente y que no exista más impunidad como ha ocurrido en otros lugares del país”.



El domingo pasado, cuando salía de un puesto de votación en las elecciones presidenciales, un docente de la Facultad de Artes Escénicas de Bellas Artes fue detenido por la Policía y la Fiscalía.

Invitamos a psicólogos (as) a integrar el equipo de apoyo interdisciplinario a las estudiantes de Bellas Artes de Cali, víctimas de acoso y abuso sexuales.



Invitamos a psicólogos (as) a integrar el equipo de apoyo interdisciplinario a las estudiantes de Bellas Artes de Cali, víctimas de acoso y abuso sexuales.

El abogado de las víctimas, Elmer Montaña, escribió que el Juzgado 28 Penal Municipal de Cali legalizó captura.



La Fiscalia le imputó cargos por acceso carnal violento, acto sexual violento y acoso sexual. En la mañana del martes se llevará a cabo audiencia de medida de aseguramiento.

