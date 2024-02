Autoridades desactivan carro bomba abandonado cerca de la alcaldía de Tuluá

Miembros de la Unidad Antiexplosivos de la Policía desactivaron una carga explosiva hallada dentro de un vehículo abandonado en inmediaciones de la alcaldía de Tuluá, Valle.



(Le puede interesar: ¡Qué susto! Una babilla apareció en barrio de Jamundí tras fuerte aguacero | Video)

"La Fuerza Pública ha encontrado y desactivado un vehículo cargado con armas y explosivos en un parqueadero cercano a la alcaldía de Tuluá. Reitero mi llamado al Gobierno Nacional, al Presidente Gustavo Petro, al Ministro de Defensa, a que nos acompañen decididamente a retomar el control territorial en Tuluá", manifestó la gobernadora Dilian Francisca Toro.

La Fuerza Pública ha encontrado y desactivado un vehículo cargado con armas y explosivos en un parqueadero cercano a la alcaldía de Tuluá.



Reitero mi llamado al Gobierno Nacional, al Presidente Gustavo Petro, al Ministro de Defensa, a que nos acompañen decididamente a retomar… — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) February 3, 2024

Y añadió: "No puede ser que estemos volviendo a vivir en Colombia los crueles tiempos ya superados. Todos los actores del Estado debemos unirnos para devolverle la tranquilidad a los tulueños y a la región Pacífica, no me cansaré de repetirlo, la seguridad del Valle depende de la seguridad del suroccidente del País y solo, si actuamos unidos, el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, podremos ser exitosos en esta lucha".

Facebook Twitter Linkedin

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle. Foto: Gobernación del Valle / Redes

Por su parte, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, pidió la judicialización y captura de los responsables de este hecho. "Confío plenamente en las acciones de inteligencia que viene adelantando @PoliciaColombia y @FiscaliaCol para la identificación, judicialización y captura del terrorista que dejó abandonado el vehículo y pido a los tulueños que nos acompañen en esta tarea", dijo.

Vélez, que ganó las pasadas elecciones con el 45 por ciento de los votos, ha denunciado amenazas por parte de la estructura delincuencial La Inmaculada.

El pasado 2 de enero, luego del asesinato del concejal electo Elyecid Ávila y las amenazas que han recibido otros dirigentes políticos del municipio, Toro anunció operaciones conjuntas con el Ejército, la Policía y el Batallón de Alta Montaña.



"Realizaremos los corredores de seguridad del norte y del centro del Valle del Cauca, porque esta no es una problemática solamente de Tuluá, sino del centro del departamento", comentó.



Además, la gobernadora solicitó a los ministros de Defensa y Justicia acciones urgentes contra actores armados que se encuentran privados de la libertad, quienes estarían detrás de las amenazas.



"Alias Pipe, alias el Enano y alias Care Gallo, son personas que están en cárceles que no son del Valle del Cauca, sino nacionales, por eso necesitamos que los ministros tomen medidas urgentes”, explicó Toro.

Juan Pablo Penagos Ramírez

CALI