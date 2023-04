Ante la violencia registrada en los estadios de Medellín y Manizales, que se sumó a otros incidentes protagonizados por barristas en Colombia, la Dimayor y sus 36 clubes afiliados acordaron prohibir beneficios para las barras y pedir el regreso de las vallas a los escenarios deportivos y establecer controles de identificación.

La Dimayor informó que se prohibirán los beneficios para las barras y pide a las autoridades que se instalen, de nuevo, las mallas de protección y separación de las tribunas y las canchas.



También se pide que implementar procesos de identificación para el acceso a los escenarios deportivos.



Ante el pedido de vallas o mallas en los estadios, el alcalde de Cali, Jorge Ivan Ospina, dijo que es un retroceso.



"Me parece que es un exabrupto, que no lo vamos hacer en la ciudad de Cali y que es completamente desafortunada la medida. No se trata de encerrar a la barra como si fueran animales, se trata de construir espacios de convivencia”, sostuvo.



Antició que no pedirá ni adoptará esa división para evitar el ingreso a las canchas.



En cambio, Ospina considera que es importante la identificación biométrica y operación mixta de seguridad con la empresa privada y la Policía.



"Los equipos biométricos lo comparto como medida. Me parece y me encantaría que la Dimayor nos colaboren con los recursos" expresó.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en su cuenta de Twitter., dijo que “poner vallas en el estadio es incrementar el riesgo de estampida. Medellín no acogerá la mala recomendación de la Dimayor. Si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega”.

