Con horarios extendidos promueven la vacunación en jóvenes en Cali

En Cali, los jóvenes están acudiendo en buen número a los puestos de vacunación que están abiertos en horas de la noche luego de que se inició la etapa de inmunización para personas de 25 a 29 años.



La estrategia de la Secretaría de Salud de Cali para brindar el servicio de vacunación nocturna contra el covid-19 ha sido exitosa. Durante las jornadas del pasado fin de semana, cerca de 17.000 personas del rango de edad mencionado recibieron el biológico. Ese número equivale al 42 % de las primeras dosis aplicadas.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, afirmó que "es un aspecto que demuestra la disposición de la gente, especialmente de los jóvenes quienes están acudiendo sin contratiempo, lo que sin duda permitirá alcanzar la meta propuesta de unos 30 mil vacunados por día”.



Los 13 megacentros y otros puntos de vacunación siguen operando y la inmunización nocturna registra buenos resultados.



Durante esta semana, del 2 al 8 de agosto, seguirán funcionando los megacentros y otros puntos extramurales de vacunación.



Estos son los puntos que han ampliado sus horarios para facilitar la vacunación con horario extendido:



Del 3 al 7 de agosto - 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Centro Comercial Unicentro.



2 de agosto – 1:00 a 8:00 p.m.

3 al 6 de agosto – 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Megacentro Polideportivo Cristóbal Colón.



3 al 7 de agosto – 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

Megacentro Estadio Pascual Guerrero



2, 4 y 6 de agosto – 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

3 y 5 de agosto – 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Megacentro Coliseo María Isabel Urrutia



2 al 6 de agosto – 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Hospital Carlos Holmes Trujillo

Parque del Perro (de 4:00 a 8:00 p.m.)



El punto de vacunación del estadio Pascual Guerrero también tendrá horario extendido, pero no se ha confirmado el horario.



CALI

