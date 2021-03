En Buenaventura, mayores de 80 años se resisten a la vacunación

La meta del Gobierno Nacional es acelerar el Plan Nacional de Vacunación y llegar a tres millones de vacunados el 17 de abril. De allí la importancia de que las regiones que están rezagadas en la aplicación de los biológicos recuperen terreno o se pongan al día.

(Puede leer: Las medidas para cultos y actividades en la Semana Santa en Valle)



Una de las ciudades que está quedada en inmunización contra el covid-19 es Buenaventura. Cabe apuntar que por ser distrito especial esta ciudad del Valle del Cauca recibe directamente las vacunas del Ministerio de Salud.



Francy Esther Candelo, secretaria de Salud de Buenaventura, explicó a este medio que han enfrentado dos problemas principales: que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) no han identificado a la mayoría de la población y que hay una proporción importante de adultos que no quieren recibir vacunas.



En números puntuales, afirmó que las EPS no tienen identificada a su población y de 5.762 mayores de 80 años que se estima hay en la ciudad, solo 1.969 (el 34 por ciento) fueron contactados y 3.793 (el 66 por ciento) no han podido ser ubicados. Además, entre el total de personas ya contactadas, 974 manifestaron que no desean acceder a la vacunación o han tenido problemas de acceso, agendamiento y desplazamiento.



Víctor Vidal, alcalde de Buenaventura, sostuvo que la desinformación en la redes sociales ha impedido vacunar a los adultos mayores. "Ha habido resistencia en los adultos mayores de 80 años, pero sobre todo en los cuidadores de ellos, sus hijos, sus nietos por tanta desinformación, tanta noticia negativa acerca de la vacuna en las redes sociales. Por eso hemos tenido un poco de parálisis en ese tema", aseveró el mandatario local.



(Le recomendamos: Fórmula con la que en un geriátrico de Cali están venciendo al covid)



Vidal le pide a las EPS que actualice las bases de datos para contactar a sus afiliados porque la Alcaldía está motivando a los habitantes a que se vacunen y existe un plan de contingencia para captar el mayor número de personas.



En Buenaventura la vacunación es promovida por la ESE Luis Ablanque de la Plata, la Secretaría de Salud Distrital y las EPS asentadas en la ciudad.



“Independientemente de que la persona sea llamada o no por la EPS o IPS pueden acercarse de manera espontánea a los diferentes puntos de vacunación, con las medidas de protección personal, y lleven a sus familiares. Esto no tiene costo y estamos disponibles en el horario de 8 am a 4 pm de lunes a sábado, jornada continua”, dijo Dayan Diuza, jefe del área de Vacunación de la ESE Luis Ablanque de la Plata



María Teresa García, jefe de Sede de la EPS SOS en Buenaventura, hizo un llamado a las personas a que acepten el llamado a inmunizarse contra el covid 19. “Los invitamos a que se vacunen en los puestos establecidos para ello porque con estos protegemos a nuestros familiares de esta enfermedad”, reiteró.



De otra parte, en Cali la segunda fase de la vacunación sigue avanzando. “Tenemos cómo poner la vacuna, tenemos megacentros, acérquese a su Centro de Salud, haga la llamada respectiva si usted está por encima de los 75 años en primera instancia, posteriormente los que están por encima de los 60”, dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



(Además, puede leer: Gremio de bares y discotecas en Cali, descontentos por restricciones)



CALI

Más noticias de Colombia

Esto es lo que se sabe de la bomba en Corinto, Cauca

Eje Cafetero, con restricciones para vivir esta Semana Santa

Conozca si su ciudad tiene toque de queda este fin de semana