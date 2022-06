¿Vive en Cali y no ha completado o no tiene el refuerzo de su inmunización contra el covid-19? ¿O no ha iniciado su esquema de vacunación? No se preocupe, durante este fin de semana podrá acceder a los biológicos en la capital del Valle del Cauca.

La Secretaría de Salud de Cali, en coordinación con las Empresas Sociales del Estado (ESE), habilitó puntos especiales en diferentes lugares de la ciudad este fin de semana.



El objetivo de la entidad es facilitar el acceso de la ciudadanía a los biológicos, como parte de la nueva fase de inmunización que comenzó con el cierre de los megacentros y la integración del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 con la infraestructura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).



Sin embargo, cabe recordar que los habitantes de la capital del Valle del Cauca pueden encontrar las vacunas en los puntos habilitados por las redes pública y privada, que suman más de 150 lugares ubicados en toda la ciudad.



Estos son los sitios donde habrá vacunación el fin de semana:



Sábado 25 de junio:

7:00 a.m. a 1:00 p.m.



Polideportivo La Rivera

7:00 a.m. a 2:00 p.m.



Hospital Carlos Holmes Trujillo

8:00 a.m. a 1:00 p.m.



Petecuy II (carrera 1C1 con calle 74).

8:00 a.m. a 2:00 p.m.



Hospital Carlos Carmona

Parque del barrio Obrero

8:00 a.m. a 3:00 p.m.



Conjunto Residencial La Alborada.

10:00 a.m. a 4:00 p.m



San Marino (carrera 7C3 con calle 64A).

4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Centro Comercial Palmas Mall.



Domingo 26 de junio:

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Ciclovía Plazoleta Compartir

