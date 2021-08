Todo listo para que los mayores de 20 años se puedan vacunar en Cali

La secretaría de Salud Pública de Cali, Miyerlandi Torres, anunció que a la ciudad llegaron 20 mil biológicos de AstraZeneca que serán destinados para adelantar el proceso de inmunización en las personas entre los 20 y 24 años de edad, tal como lo autorizó el Ministerio de Salud.

“Los biológicos ya está distribuidos en todas las Ips y con esa cantidad de personas que aún faltan por vacunar, que se acerquen a los Megacentros para dar inicio a la nueva etapa de vacunación (20 a 24 años)”, indicó la funcionaria.



La titular de Salud Pública Distrital enfatizó que durante este fin de semana van a aplicar los biológicos hasta que lleguen otros nuevos.



Se debe tener en cuenta que por ahora se vacunarán a los mayores de 25 años que hacen falta por inmunizarse, y el sábado, será el turno para los de que tengan entre 20 y 24 años.



En cuanto al funcionamiento del megacentro del estadio Pascual Guerrero, la funcionaria explicó que solo prestará el servicio de vacunación hasta el sábado, debido a que el domingo será para compromiso de fútbol entre América de Cali y Atlético Nacional, por la Liga Femenina.



La Secretaria de Salud también mencionó que por ahora no se harán más jornadas de vacunación nocturnas por la poca disponibilidad del biológico.



“Este fin de semana no habrá jornadas nocturnas, vamos a estar en ciertos territorios ya por compromisos previos, pero no estaremos disponibles en otros horarios por la poca disponibilidad del biológico. Solo hemos recibido 20 ml vacunas, y con el alto rendimiento que tenemos solo nos alcanza para dos días en los megacentros.



Esperamos que en las próximas horas recibamos más vacunas más biológicos desde el Gobierno Nacional y el departamento”, dice la funcionaria.



CALI

