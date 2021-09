Atención: A Cali llegaron 17.800 vacunas de Moderna para segundas dosis

Los biológicos estarán distribuidos en horas de la tarde en los diferentes megacentros y puntos de vacunación de las IPS con agenda programada que hay en la ciudad.

(Puede leer: Bloque de búsqueda de soldados desaparecidos tras explosión de campo minado)



La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, hizo énfasis en que las vacunas son para completar el esquema de inmunización, para personas mayores de 50 años y con comorbilidades.

Atención: llegaron vacunas de Moderna a Cali para segundas dosis pic.twitter.com/fLj3bZAczY — Fernando Umaña Mejía (@ferumapress) September 25, 2021

La jefe de la cartera de Salud Pública del distrito señaló que las 17.800 vacunas de Moderna recibidas son apenas una pequeña parte de los biológicos que se necesitan en la ciudad para terminar el esquema de vacunación de cerca de 170 mil personas.



Las vacunas llegaron a Cali en la tarde de ayer y eran esperadas con ansia por miles de personas, que preguntaban en los puntos de vacunación si ya habían llegado. Por esto, la Secretaria de Salud pidió "paciencia" mientras llegan más vacunas de esa casa farmacéutica.



(Le recomendamos: Cali: Vacunación contra covid-19 en megacentros, MIO y zonas rosas)



Algunos puntos de vacunación donde hoy se pueden encontrar las vacunas son:



Coliseo María Isabel Urrutia, de 8 a.m. a 5 p.m.

Hospital Carlos Carmona, de 8 p.m. a 12 m

Nuevo Latir y Hospital Carlos Holmes Trujillo: de 8 a.m. a 3 p.m.

Plazoleta Jairo Varela, La 14 Calima y Coliseo Sena: de 8 a.m. a 3 p.m.

Centro Comercial Unicentro: 10 a.m. a 4 p.m.



De otra parte, la secretaria de Salud de Cali afirmó que en los megacentros y puntos de vacunación hay 90.000 vacunas de otras marcas, Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, para primeras y segundas dosis.

Lea más noticias de Colombia

El ‘monstruo’ que imitó a Garavito y asesinó en tres años a 34 niños

Colombia y Chile, unidos contra crisis climática y crimen transnacional