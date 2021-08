Vacunación a los de 12 años en Cali, escasea biológico a mayores de 18

"En este momento se tiene poca disponibilidad de biológicos para vacunar a los mayores de 18 años con primeras dosis. Estamos agotando existencias de AstraZeneca y algunas pocas de Moderna. Vamos a seguir vacunando en Cali a la población hasta agotar existencias", dijo el viernes Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Salud Pública.



Para menores de edad, el inventario de vacunas es un poco mayor. En la mañana del viernes había disponibles más de 65.000 biológicos de Pfizer, entre primeras y segundas dosis, lo que permitirá seguir adelantando la vacunación para niños de 12 a 17 años.



"Vamos a distribuir el biológico en distintos puntos de la ciudad que estarán habilitados", confirmó la funcionaria.



Cali espera más biológicos para continuar con las jornadas de vacunación, que hasta ahora han dejado un balance muy positivo. Más de la mitad de la población objeto a inmunizar cuenta con al menos una dosis de vida contra el covid-19.



Para mujeres gestantes están Medicips Uba Tequendama Calle 6 # 42-06, sábado y domingo, de 8 a 3; y Comfandi Tequendama, sábado de 8 a 4, y domingo, de 8 a 12.

Los puntos de vacunación habilitados este fin de semana (hasta agotar existencias) para la población entre 12 y 17 años y embarazadas son por Empresa Social del Estado (ESE):



ESE Oriente

Nuevo Latir

Sábado y domingo, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.



ESE Suroriente

Coliseo María Isabel Urrutia

Sábado de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.



ESE Ladera

La 14 de Pasoancho, Premier Limonar, Javeriana, Unicatólica y Primero de Mayo.

Sábado de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.



La 14 de Pasoancho

Domingo de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.



ESE Norte

La 14 de Calima y Unicentro

Sábado de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Domingo de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.



ESE Centro

Estadio Pascual Guerrero

Sábado de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Domingo de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.



También están en actividad el fin de semana

Calima, La 14 Pasoancho y Nuevo Latir, sábado (8 a.m. a 3:00 p.m.) y domingo (hasta la 1); Plazoleta Varela y Coliseo Sena, sábado (8 a 3); Premier, sábado ( hasta 3 p.m.); Cosmocentro, de sábado y domingo de 7 a 5. Jardín Plaza, sábado, de 8 a 3; Carrera, sábado de 8 a 3; Palmetto, sábado, de 9 a 6; Holguines, sábado, de 8 a 3.



El sábado y domingo, de 7 a 7, en Chipichape y Sura (avenida 6ABis No 35N-64) y Sura Castellana Avenida 5 norte # 21-86.



Icesi, sábado, de 8 a 4; Unilibre, sábado, de 8 a 3, y domingo, de 8 a 1; IPS Meléndez, IPS Primero de Mayo, hospital Cañaveralejo, Unicatólica sábado (hasta la 1 p.m.);

Polideportivos Cristóbal Colón, (carrera 37 A No 23 - 1) y Santa Fe, sábado, de 7 a 2.

Hospital Carlos Carmona, sábado, 8 a 1.



Hay jornada en polideportivo Las Palmas (carrera 40 No 44-13 de Antonio Nariño), sábado, de 8 a 2.



Versalles, Avenida 5 norte # 23AN- 48, sábado, de 7 a 3; Sinergia Centro Sur

Calle 9 # 32A / 16 - 3 piso, sábado y domingo, de 7 a 3; Centro Sur, Calle 9 # 32A - 16 / 3 piso, sábado, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., y domingo, de 8 a 1.



Amisalud Centro comercial Único, sábado y domingo, de 9 a 4; Amisalud Cali (Cra 39# 4A - 45) B/Santa Isabel, sábado y domingo, de 8 a 4; Amisalud centro comercial Río Cauca, sábado de 8 a 12.



Virrey Solis - Sede Oriente (Calle 75B #20 - 170 local 256), sábado y domingo, de 7 a 1;

Comfandi San Nicolás, Morichal y Torres, sábado, de 7 a 4 y domingo de 8 a 12;

Angiografía Vásquez Cobo, Villacolombia y Capitolio, sábado de 7 a 3;

Salud de Occidente IPS Villacolombia, Calle (5B # 43A - 23), sábado, 7 a 2;

Clínica Esensa (Carrera 44 N° 9C - 58), sabado, de 7 a 4; Cosmitet Ltda. Sede Fomento de la Salud Carrera 40 # 5C-46 de Tequendama, sábado de 8 a 1.



