'Los disparos salieron de la nada': Contralora de Cali

La administración distrital ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los autores materiales e intelectuales del atentado contra María Fernanda Ayala Zapata.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, rechazó el atentado en contra del intento de homicidio de la funcionaria.



La servidora pública relató que se desplazaba con su conductor por el barrio Centenario, "cuando me dirigía a una reunión con mi equipo de trabajo en la Contraloría sufrí un atentado en el barrio Centenario. Iba con mi motorista. Fuimos víctimas de varios disparos. Gracias a Dios, tanto él como yo no sufrimos ningún percance".



Ayala relató que vivió momentos de angustia: "Cuando se dan los disparos, yo vengo en la parte de atrás del carro y los disparos salieron de la nada, no sé si salieron de la izquierda o de la derecha, pero sí los siento, no los logro ubicar. Mi motorista me dice: es un atentado y yo le digo: no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue y seguimos hasta el CAM (Centro Administrativo Municipal)".



Cuando la funcionaria llegó al CAM ven que la camioneta tiene disparos en la parte trasera, a los dos lados.



La Contralora reveló que no había recibido amenazas en su contra y que está adelantando las investigaciones de carácter fiscal que le competen.

María Fernanda Ayala, contralora de Cali. Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Juan Carlos León, afirmó que un grupo de protección especial de la institución quedó a disposición de la Contralora en su residencia y sitio de trabajo y que se esperan los estudios de seguridad que realice la Unidad Nacional de Protección (UNP).



El director seccional de Fiscalías en el Valle, Jhon Freddy Encinales, afirmó que se iniciaron las indagaciones preliminares del atentado y que se dispuso de un fiscal especializado que estará en frente de las investigaciones, así como un equipo de criminalística e investigación de campo.



CALI

