Alrededor de 400.000 vehículos recorrerán las carreteras del Valle del Cauca, en esta Semana Santa.

Habrá controles por parte de 55 agentes de tránsito y 94 reguladores viales en zona para llegar Calima-Darién, donde está el lago Calima, uno de los principales atractivos en la región y principal destino turístico, sobre todo, en este puente festivo de la Semana Mayor, el más largo del año.



(Lea también: Santa Librada: ¿cómo salvar el colegio más antiguo de Cali de un desplome?)



También habrá controles en accesos a Buga, donde está la Basílica del Señor de los Milagros; Buenaventura y sus playas, además de Vijes, La Cumbre y Restrepo.



En el Valle del Cauca no se reportan hasta ahora emergencias en vías por derrumbes, causadas por la inclemencia de las precipitaciones de los últimos días, a diferencia de Cauca, donde 39 de sus 42 municipios están bajo calamidad pública.



En el momento se presenta cierre parcial de la vía Panamericana, a la altura de Mojarras a Popayán por mantenimiento vial, en los kilómetros 76 y 86. Se aplica en ambos sentidos. No hay ruta alterna.



También hay trabajos en la vía que de Balboa conduce a Argelia, en el sur caucano, por derrumbes en estas semanas.



El Instituto Nacional de Vías no reporta hasta ahora cierres graves graves de vías en Valle, Cauca y Nariño.



Al tiempo, en la Gobernación del Valle del Cauca se hizo un llamado a recorrer con tranquilidad las vías, sitios de peregrinaje y lugares turísticos del departamento, en esta Semana Santa.



“Más de 5.000 hombres de la Policía Nacional van a estar garantizando la seguridad en el departamento y hombres del Ejército fortalecerán estas actividades conjuntas para garantizar la seguridad de los turistas y de los vallecaucanos”, indicó el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Camilo Murcia.

Más de 5.000 hombres de la Policía Nacional van a estar garantizando la seguridad en el departamento y hombres del Ejército fortalecerán estas actividades FACEBOOK

TWITTER

El brigadier general William Fernando Prieto, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, agregó que, ante cualquier irregularidad, la ciudadanía se puede comunicar al 123 o al 147 del Gaula Militar.



Hay unos 3.000 soldados en el Valle y 500 estarán atentos a la seguridad de viajeros y turistas en la Semana Mayor.



(Además: Video: Polémica en Cali por mujer que se habría desmayado frente al alcalde)



"Estamos prestos ante cualquier requerimiento que tengan. Va a estar nuestra Policía Nacional, la Policía de Carreteras, en los diferentes puntos y por las vías en movimiento, además de las tropas de la Tercera Brigada, prestas para apoyarlos”, dijo el oficial.



Gestores de convivencia y seguridad, además de los agentes de tránsito del Valle, complementarán las acciones de vigilancia y prevención situacional que se adelantarán durante la Semana Mayor en el departamento.



En Cali, 150 guardas de tránsito que están distribuidos en las principales salidas y accesos a la capital vallecaucana, entre ellos, los pasos que se comunican con Palmira, Jamundí, Yumbo y la vía al mar.



Hay, además, especial, atención a la altura del kilómetro 18, en la carretera al mar, la cual comunica a Cali con Buenaventura, hacia aguas del Pacífico.



(Lea también: Esto es lo que se sabe del asesinato de reconocido DJ de guaracha en Cali)



Habrá 1.500 policías dedicados a la seguridad a viajeros en Semana Santa, en Cali, de los 6.100 uniformados existentes en la Policía Metropolitana.



La ciclovía, entre Cali y Palmira, no se realizará entre este Domingo de Ramos y el 17 de abril para evitar accidentes de tránsito y tragedias por la alta congestión vehicular.



CALI