'Minga llega a Bogotá por imposibilidad de acuerdos con Presidencia'

Campesinos provenientes de diversos municipios del norte, sur, oriente y centro del Cauca, caminan junto al Movimiento Indígena y otros sectores en la movilización que arrancó el pasado 10 de octubre y que pretende llegar hoy a Bogotá.



El líder campesino Óscar Gerardo Salazar Muñoz, quien salió con los indígenas el pasado jueves con rumbo a la capital del país, dice que entre sus exigencias está el cumplimiento del artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019), que le ordena al Gobierno Nacional construir una política pública para la población campesina, que sea adoptada la Declaración Universal de los Derechos del Campesinado; la inclusión de la Dimensión Ambiental del Campesinado; la revisión de títulos mineros y la protección de líderes y del territorio, entre otros temas.



“Hay una necesidad urgente del reconocimiento de derechos y de acciones efectivas del Estado Colombiano para la igualdad material del campesinado. En el imaginario de todo el mundo, el campesinado no existe, pero estamos aquí, movilizándonos en esta minga por nuestros derechos. En lo que va del año, han matado alrededor de 80 líderes campesinos, más que los líderes indígenas. Nos duele mucho que maten líderes indígenas, pero nos duele también que maten los campesinos y que parezca que nadie se da cuenta”.



Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la Firma del Acuerdo de Paz de La Habana en 2016 hasta el 15 de julio del presente año, han sido asesinados 343 líderes campesinos, integrantes de las organizaciones nacionales que conforman la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, mientras que líderes indígenas, 250, casi 100 menos.

El vocero campesino cuenta que el pasado lunes festivo, en el territorio indígena de Cerro Tijeras, municipio de Suárez, Cauca, fue asesinado el exgobernador indígena Freddy Guetio Zambrano, de 51 años, y su esposa Reina Mera, quien era líder campesina.



“Nuestra compañera hacía parte de nuestra organización que se llama Azo-cordillera de Suárez, pero ni siquiera la mencionan como líder campesina. Del compañero, de quien nos duele mucho la muerte, sí resaltan que era líder, en cambio de ella no dicen nada, eso nos duele”.



Salazar, quien hace parte del Proceso Campesino Popular del municipio de La Vega en el Macizo Colombiano, señala que según censo del Dane, el 48% de la población caucana es campesina y más de la mitad están en pobreza extrema.



Manifiesta que luego de un debate interno con todos los participantes de la minga, se está estudiando si al llegar a la capital del país, buscarán al presidente Duque a pedirle el debate público o harán un manifiesto contra su mandato en la plaza de Bolívar. “Eso lo analizaremos mientras caminamos en la minga”, agregó.



Son cerca de 4.000 campesinos que se han unido a esta movilización, representados en organizaciones como el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) y el Coordinador Nacional Agrario (CNA).



El pasado jueves, una parte de la minga conformada por indígenas, organizaciones campesinas, comunidades negras, y movimientos estudiantiles empezó su recorrido a Bogotá, tras dos reuniones con la delegación enviada por el Gobierno, en las que no llegaron a ningún acuerdo y por la no llegada del Presidente Duque, encuentro que han venido solicitando.



MICHEL ROMOLEROUX

PARA EL TIEMPO

POPAYÁN