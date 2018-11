Universitarios en bloqueos, hoy paro de transportadores en Cali

Los plantones de estudiantes se repitieron ayer en el sur de Cali. Hoy, la protesta será de los transportadores, pero no se anuncian bloqueos en vías en el Valle.

En la mañana del jueves, estudiantes de la Universidad del Valle bloquearon, por momentos, la calle 16, para informar por qué se insiste en un presupuesto justo a la educación pública. Otra manifestación llegó frente al Hospital Universitario del Valle (HUV).



Para este viernes se realiza el paro de bases del transporte. El gremio entregó un pliego de peticiones el pasado 31 de octubre. Los transportadores rechazan el decreto 1517 del 22 de septiembre de 2016, de chatarrización, que se aplicará el 31 de diciembre de 2018.



También piden que se divulgue el listado de vehículos de carga ‘Mal Matriculados’.



El director de la Asociación de Transportes de Carga (ATC), Felipe Muñoz, dijo que no son organizadores del paro pero lo apoyan. “Desde 2011, las inmovilizaciones se han debido a que no se atienden relaciones económicas ante la falta de tarifas, y por el incremento de combustible y peajes”.







