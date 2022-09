En el pronunciamiento, unánime, el Consejo Académico de la universidad del Valle distingue y expresa solidaridad con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, doctora en geografía y profesora "a quien se ha querido descalificar, desde su designación en el gabinete ministerial".



"Colombia puede estar tranquila y orgullosa de contar con una ciudadana competente y responsable para adelantar las transformaciones requeridas en el complejo contexto nacional e internacional en búsqueda de que el país camine por una senda de progreso, equidad y justicia social con responsabilidad ambiental y energética", dice el Consejo.



Para el ente universitario, "es urgente que el país ponga en marcha la apuesta por una transición energética justa, ambiental y social que no solo cambie la matriz de la energía nacional hacia fuentes bajas en carbono y con menos impactos ambientales, sino que contribuya a democratizar la generación, la propiedad y el acceso a un servicio tan esencial como lo es la energía".



El Consejo considera que "su selección y designación como ministra de Minas y Energía es acertada y coherente con las políticas y proyecciones del Ministerio a su cargo. Pero no es funcional a los intereses de preservación del paradigma energético fósil".



El pronunciamienrto sigue: "Algunos medios examinan con lupa cada palabra de la ministra, descontextualizando su sentido, con el preconcebido ánimo de descalificar su competencia en el cargo. Por lo anterior, resulta cuestionable la iniquidad y descalificación de dichos medios de comunicación con ella que además conlleva una velada intencionalidad discriminatoria de género".

El Consejo Académico destacó que "la ministra Vélez es doctora en geografía política de la Universidad de Copenhague, profesora nombrada de la Universidad del Valle desde el año 2013, vinculada por concurso público de méritos a la Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente -Eidenar de la Facultad de Ingeniería. Desde entonces, se ha destacado en su desempeño académico, logrando en estos nueve años de vinculación la categoría de profesora Titular y la distinción de Investigadora Senior".



También se reseña que "ha liderado dos grupos de investigación reconocidos por Minciencias: el Grupo Interdisciplinario de Innovación Biotecnológica y Transformación Ecosocial -Bionovo en Categoría A1 y el Grupo Comunidad, Ambiente y Sustentabilidad -GCAS en Categoría A, correspondiendo dichas clasificaciones a los más altos niveles que otorga el Ministerio de la Ciencia, Tecnología e innovación en Colombia".

En la reseña figuran más de 30 publicaciones en revistas indexadas de la más alta categoría, en las que aborda temas interdisciplinarios sobre la relación integral entre sociedad, cultura, política, procesos de paz, violencia, extractivismo y ambiente.



También se tiene en cuenta que "ha sido merecedora de significativos reconocimientos como la beca Fulbright 2021; Premio al mejor largometraje documental nacional en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos 2020, evento en el que ya ha había recibido distinción en 2018, estímulo Antropología Visual Nina Friedman (2018); Guest Scholar University of Florida (2017); Beca de Estudios Doctorales Colciencias (2010-2014); Beca de Estudios de Maestría en la Universidad Nacional (2005-2008) y Tesis Meritoria de Pregrado en la misma universidad (2004)".



La trayectoria académica y profesional de la ministra Vélez tiene proyección nacional e internacional, e incluye un trabajo en equipos interdisciplinarios, con instituciones del sector y con comunidades, lo que es garantía de que cuenta con las competencias requeridas por el Ministerio de Minas y Energía para asumir los retos del actual programa de gobierno que busca cambiar el modelo extractivista que ha caracterizado al país en los últimos 30 años, el cual ha dejado pobreza, desigualdad, daños y conflictos ambientales expandidos por todo el territorio colombiano, y una dependencia económica del sector extractivo que genera pocos encadenamientos con los sectores productivos, ralentizando la dinámica económica y la generación de empleo.



