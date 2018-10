Uniones del mismo sexo van en aumento en el Valle

Por más que se critique el matrimonio, las uniones heterosexuales en notarías no dejan de crecer en Colombia, como tampoco las de personas del mismo sexo.

Solo contando el primer semestre del año pasado, en el Valle del Cauca hubo 54 matrimonios entre 417 de todo el país frente a 37 en la región, de enero a junio de 2016, y la tendencia es que sigue el aumento.

El Valle fue la tercera región en el país en 2017 con más matrimonios en notarías entre personas del mismo sexo. Aparece después de Cundinamarca, con 132 casos en el primer semestre de 2017, y Antioquia con 100 en el mismo lapso, tendencia que se mantuvo. Más de la mitad son uniones entre hombres.



Estas cifras la maneja la Superintendencia de Notariado y Registro, según la cual, en los matrimonios entre parejas del mismo género pasa lo mismo que con las de heterosexuales: diciembre es el mes de más uniones, mientras que en enero se reducen.



Álvaro Rojas Charry, presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, coincidió en que los matrimonios tanto de sexos diferentes como del mismo han aumentado en las más de 900 notarías en todo Colombia, pero sostuvo que no se registran grandes volúmenes. No obstante, afirmó que, en efecto, los matrimonios sí se han incrementado en las notarías del Valle y del suroccidente donde ya se aplica un sistema de biométrica para garantizar a los ciudadanos total seguridad a la hora de identificarse y así evitar suplantaciones. También indicó que otro avance en el cual se viene trabajando es la implementación de escrituras electrónicas para optimizar la entrega de estos documentos.



Así lo sostuvo el directivo durante la Jornada Regional de Capacitación Notarial, que empezó ayer y finalizará mañana con 150 notarios de Valle, Cauca y Nariño, en el hotel Intercontinental de Cali.



El notario 21 del Círculo de Cali, Holmes Rafael Cardona, dijo que se está cumpliendo con el mandato jurisprudencial de la Corte Constitucional de que en las notarías se preste el servicio de los matrimonios entre personas del mismo sexo. “Ya no hay diferencias con los de sexos diferentes”.



En cuanto al sistema biométrico, Cardona dijo que al evitar la suplantación se limita la comisión de delitos de estafa y otros que tienen que ver con la identificación.

María Inés Pantoja, notaria 69 del Círculo de Bogotá, dijo que “el notariado es una institución de servicio del Estado que atraviesa el derecho comercial, el derecho de familia e incluso, el derecho penal y hay nuevas normas porque los legisladores lo promueven o la Corte lo señala”.



Sobre los matrimonios, la notaria Pantoja expresó que a diario en la Notaría 69 se celebra un promedio de dos matrimonios diarios y el fin de semana, cuatro o cinco. Pantoja dijo que “el mundo va hacia lo cibernético y no podemos quedarnos atrás”, al referirse a la biométrica. Al igual que el notario primero de Sevilla (Valle), Fabián Mauricio Medina, señaló que estas dependencias deben dar saltos a lo virtual.



CALI