Autoridades de movilidad de Cali dan balance de primeros días de 2021

En un balance preliminar de los primeros tres días del nuevo año, la Secretaría de Movilidad de Cali informó que se han registrado 12 siniestros, de los cuales cuatro son considerados por latas, cuatro con lesionados y una persona fallecida.

El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, calificó como positivo el resultado en materia de movilidad durante los tres primeros días del 2021, aunque en el accidente ocurrido antes de la media noche del 2 de enero, se presentó el primer desenlace fatal de este nuevo año.



"Este hecho en el que también resultó una persona lesionada, realmente es algo lamentable dadas las condiciones de baja circulación de carros y motos que se presentaban por las medidas de toque de queda y ley seca tomadas por el Gobierno Distrital”, afirmó Vallejo.



El funcionario agregó que "ante esta situación, hago un llamado a la ciudadanía para que sea muy prudente a la hora de estar en la vía pública y al frente de un timón, conduciendo bajo toda la regulación de tránsito, incluyendo no exceder los límites de velocidad, respetar los semáforos, señales y a otros actores de la vía y no conducir bajo efectos del alcohol, entre otros".



Vallejo confirmó, además, que durante el fin de semana hubo dos casos de volcamiento.



Este lunes 4 de enero, las autoridades de Movilidad brindarán un consolidado de los accidentes e incidentes viales registrados durante este primer puente de 2021.



Con respecto a la operación retorno y después de la finalización de las medidas de toque de queda y la ley seca sobre el mediodía de este domingo, se informó que unos 250 guardas de tránsito estuvieron regulando la entrada de unos 187.000 vehículos en los distintos ingresos a la ciudad.



El secretario Vallejo señaló que este plan al estar articulado con el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía de Carreteras procura por el buen regreso a casa de los caleños luego de la temporada decembrina y Año Nuevo.



El operativo de regulación del tránsito se extenderá hasta altas horas de la noche de este domingo, para que no haya contratiempos en el flujo de los automotores y el monitoreo del tránsito.



En cuanto al próximo fin de semana, que también es puente festivo, el funcionario indicó que se dispondrá un plan retorno similar, en puntos de ingreso como la vía Panamericana, Paso del Comercio, Sameco y Menga, Puerto Mallarino y la Portada al Mar que continuarán con puestos de control también en los kilómetros 9, 12 y 18, sin descuidar la movilidad al interior de la ciudad.



CALI

