Una pasarela blanca en el CaliExposhow

'Soy fan de Colombia y ahora lo seré de Cali', dijo la diseñadora catalana Rosa Clará, momentos antes del desfile inaugural del CaliExposhow donde anoche presentó su colección de vestidos de novia primavera-verano 2019.

"Participar en el CaliExposhow es una oportunidad para darnos a conocer en este país, a pesar de que hemos vestido muchas novias de aquí, muy conocidas y menos conocidas, y acabamos de abrir nuestra tienda en Bogotá. Era una oportunidad no solo a nivel de Colombia, sino a nivel de Latinoamérica poder estar aquí", dijo la diseñadora, quien anunció que en Cali también habrá tienda, eso sí, no será pronto.

En la parte superior de los vestidos se pudo apreciar los encajes artesanales. Foto: AFP



La diseñadora, con 23 años de experiencia en trajes de novia y quien revolucionó con sus propuestas la moda nupcial en España y Europa, recibió las llaves de la ciudad por parte de la alcaldía de Cali, fue declarada huésped ilustre de la región por parte de la gobernación del Valle y recibió una placa por parte de Fenalco Valle, el organizador del CaliExposhow.

Tejidos muy delicados que enmarcaron las siluetas. Foto: AFP



"Me ha fascinado la gente, la comida y las bebidas de aquí", comentó. Probó las marranitas, los aborrajados, los tostones con hogao, la lulada y el pescado.

"Me voy a engordar muchísimo -dije, pero me lo liquidé todo".



También destacó la altura y la belleza exótica de las modelos seleccionadas para lucir sus trajes en la pasarela SP PRO que se montó en un hangar de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Dijo que fue un reto mostrar sus propuestas por fuera de Barcelona, por toda la logística que implica un desfile de estas características.

ROSA CLARÁ, INVITADA ESPECIAL CALI EXPOSHOW 2018, cuando recibía las llaves de la ciudad. Foto: Santiago Saldarriaga / CEET



¿Cuál es la propuesta nupcial para el 2019?

Hay vestidos con faldas espectaculares, hasta vestidos más ceñidos al cuerpo; escotes vertiginosos por delante y espaldas descubiertas; tejidos, siempre, muy ligeros; tejidos naturales; tejidos como encajes hechos en Francia en telares del siglos XVIII; tiras bordadas; tejidos muy artesanales y vestidos elaborados muy artesanalmente.



¿Cómo es se comporta el mercado colombiano en este segmento de la moda?

Es muy similar al español en gusto; creo que la mujer de aquí entiende y valora la calidad del tejido, valora un traje simple, pero elaborado y trabajado. Siempre le digo a las novias que toquen el encaje, es diferente a la de cualquier otra compañía; compramos los tejidos en Bélgica, Francia e Italia, de la mejor calidad. Creo que vamos a tener mucho éxito aquí, seguro.



¿Hoy la mujer ya no piensa mucho en casarse, cuál es el futuro del negocio?

La forma de casarse ha cambiado, en este momento, posiblemente, las parejas conviven mucho tiempo, pero las parejas se siguen casando, lo que pasa es que se casan a otra edad; antes era a los 20 años, ahora las mujeres están metidas en el mundo laboral, quieren casarse un poco más mayores pero, gracias a Dios, siguen casándose y que dure (risas).



Pero esa forma de pensar ha influido en la moda nupcial.

Cuando nos casábamos a los 20 años las familias y nuestras mamás decidían nuestro vestido, ahora una novia decide su vestido, tiene una cultura en moda muy superior a la que teníamos entonces y saben, cuando llegan a una tienda, lo que no quieren, que ya es mucho.



Usted es una innovadora de la moda nupcial, pero en el color blanco se ha mantenido firme.

Hemos innovado en estilos y formas, en el color no tanto; nos movemos en los tonos nacarados, en todos sus matices, nunca blanco óptico; tampoco nos apetecen los beige, pero en los blancos rotos sí estamos apostando. La verdad, nos cuesta ver a las novias vestidas con otros colores, lo podemos hacer si a una novia le apetece, pero no lo proponemos.