Una adolescente, de 13 años, comenzó a escribirle a una amiga por WhatsApp sobre haber sido víctima de tocamientos y abusos por parte de un hombre. La situación se habría presentado desde que la niña tenía 6 años.



En esa conversación, la niña habría manifestado su rabia hacia el hombre y que quería que pagara por lo ocurrido.

La hermana de la menor se enteró de la historia de abusos sexuales y de una presunta violación, cuando ya tenía 11 años.



Sin embargo, el caso siguió, pues el hombre le habría enviado mensajes a la pequeña.



Ante la situación, la familia de la adolescente quiso reunir pruebas para la justicia.



Así lo contó la hermana de la menor, al decir que simuló ser la adolescente con mensajes al presunto violador.

#Viral 🚨 Un hombre fue agredido fuertemente por una multitud que le gritaba violador en un parque de la ciudad de #Cali. En diálogo con #RCNRadioCali la víctima contó que el hombre la había violado a los once años y la intimidaba sexualmente desde que ella tenía cinco años. pic.twitter.com/3j4sjZ6Azt — RCN Radio Cali (@RCN980cali) February 15, 2023

El presunto agresor le habría dicho que quería llevarla a un motel, pero que era una menor, de 13 años.

No obstante, se acordó la cita. El lugar del encuentro fue el parque de Villacolombia, en el nororiente de Cali.



"Le habíamos dicho a ella que no fuera a subirse en el carro con él ", sigue el relato de la hermana.



En el lugar había otras personas que estaban esperándolo y cuando lo vieron lo lincharon. Inclusive, algunos pensaban en darle un castigo mucho peor, como quemarlo.



"Toda la gente empezó a decir: ¡'Violador, violador!", siguió contando la hermana de la víctima.



De acuerdo con allegados, querían reunir evidencias, teniendo en cuenta que el hombre no tenía orden de captura, como se los habría informado la Policía



Además, señalaron que la Fiscalía tarda en tomar acciones.



"Cómo es posible que una niña de 13 años tenga que evitar que saliera del país", dijo la hermana.



Las autoridades y en la alcaldía de Cali piden a la ciudadanía no tomar la justicia por mano propia porque en casos como este, quienes lo lincharon, tras tenderle una trampa, podrían terminar siendo judicializados.



CALI