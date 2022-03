Todo lo que implica el servicio a la comunidad inspiró desde niña a María Isabel Ulloa.

Para esta abogada de la Universidad de Los Andes con maestría en Administración Pública de la Universidad de Nueva York, ese servicio a la gente lo vio en correrías siendo niña, junto a líderes de la región.



Le gustaba escuchar cómo colectivos buscaban dar soluciones a los demás.

Aunque señala que hay mujeres y hombres con historias valiosas, esta lideresa, al frente de ProPacífico como su directora ejecutiva, inspira y motiva el desarrollo del Valle. Le gusta motivar.



(Lea también: Exigen justicia para Chávez, el perrito asesinado a puntazos en el Valle)



Así lo sostiene quien fue viceministra de Minas de Colombia entre octubre del 2014 y junio del 2016, además de coordinadora del grupo de Regalías en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, implementando las funciones relacionadas con el Sistema General de Regalías, designadas a esta cartera nacional.



Ahora, en ProPacífico, ella misma indica que es una entidad privada sin ánimo de lucro que le permite seguir trabajando por el bien común e impulsar cambios para el Valle. “Hoy más que nunca, el servicio público me apasiona”, sostiene.

Por eso, eligió ser abogada porque tendría las herramientas para ser una buena servidora pública.



“Me siento muy honrada de ser parte de este grupo de líderes y lideresas que impulsan el desarrollo en el departamento. Tener más líderes impulsando y trabajando proyectos, tener mejor educación de nuestros niños, más competitividad”, asegura.

Facebook Twitter Linkedin

El trabajo de María Isabel Ulloa con personas que le apuestan a 'Compromiso Valle'. Foto: ProPacífico

“Como mujer me siento absolutamente orgullosa y convencida de que esta tarea la podemos realizar claramente”. Considera que en este proceso, el emprendimiento es clave en estrategias significativas, como ‘Compromiso Valle’ que unió a más de 90 empresas y 102 ciudadanos para beneficiar a 30.000 personas con 50.000 millones de pesos en 31 proyectos en Cali, Buga, Candelaria, Yumbo, Jamundí, Palmira y Buenaventura.



Ese emprendimiento es protagonista este 8 de marzo, en ‘Power day’, en la Cámara de Comercio de Cali con la directora ejecutiva de ProPacífico y las hermanas Carvajalino, así como con otros especialistas.



Además: El litigio de casi una década por obras en antiguo Sagrada Familia de Cali)



“El emprendimiento Juega un rol importantísimo en nuestro región. Nuestros emprendedores están listos a aportar a la reactivación y lo vemos a través de ‘Compromiso Valle’. Mujeres y hombres con buenas ideas y ganas de sacar sus emprendimientos adelante”, expresa Ulloa.



En este camino afirma que nunca ha sentido discriminación por ser mujer. “En los escenarios en los que ha trabajado me he sentido escuchada. Pero tenemos que seguir luchando para que más mujeres estén en espacios directivos y de liderazgos”, asevera la directiva.



(Lea también: Una mujer fue herida a machete en sus brazos por robarla en el Valle)



“Hacer de nuestra región un territorio mejor requiere de más servidores comprometidos, resilientes con la convicción de que el bien común y el impacto final valen la pena”, afirma la directora ejecutiva de ProPacífico.



Formación de negocios



ProPacífico ha liderado el impulso articulado de la agenda regional de desarrollo en el Valle del Cauca.



Según ProPacífico, 5.239 personas, especialmente jóvenes, han participado en resolución de conflictos.



Seis ejes de transformación



Uno de los seis ejes de ‘Compromiso Valle’ es el de ‘Transformación de proyectos de vida’, en el cual, 1.000 jóvenes fueron los primeros en ‘Forjar oportunidades’, de la Fundación Sidoc.



Otro eje es el de empleabilidad, por el que 317 personas han recibido formación y más de 90 ya está empleada en oficios, como mecánica y reparación de motos, confección, auxiliares de caja y servicios.



CALI​