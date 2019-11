Una hora más de servicio nocturno en MIOCable

A los usuarios en la ladera del suroccidente de Cali se les estaba complicando, sobre todo, en la noche llegar a tiempo para subir o bajar de la comuna 20.

No comparten un ajuste en los horarios del sistema aerosuspendido que alimenta el Masivo Integrado de Occidente (MIO). Metrocali, al evaluar los flujos de pasajeros, decidió una modificación que regirá desde el jueves y se agrega una hora en la noche.



El 10 de septiembre se dispuso que el MIOCable presta el servicio todos los días de la semana durante 10 horas diarias, divididas en 3 jornadas, en las denominadas horas pico o de mayor afluencia de pasajeros.



Luis Felipe García Aladín, director de Operaciones de Metrocali, dijo que se busca garantizar la seguridad de los pasajeros y evitar un mayor desgaste del sistema.

Los horarios

De lunes a viernes se conserva el horario es decir de 5:00 a 8:30 a.m.; al mediodía se recorta una hora, el servicio que estaba de 11:30 a.m. a 2:30 p.m. será de 12:00 a 2:00 p.m.; y en tarde-noche se aumentará el horario en una hora, porque estaba de 5:00 a 8:30 p.m. ahora será hasta las 9:30.



Sábados y domingos será de 6:00 a 8:00 a.m. y de 1:00 a 9:00 p.m.



