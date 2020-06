Inundaciones, apagones y caída de árboles en el sur y oeste de Cali

Cerca de una hora de fuerte aguacero, tormenta eléctrica y vientos que se presentó en la tarde del miércoles 10 de junio, provocó inundaciones en varias vías del sur y oeste de Cali, se fue la luz en algunos sectores y los Bomberos de Cali reportaron la caída de 11 árboles.

Hasta el momento se han reportado la caída de los árboles en la carrera 39 con autopista Simón Bolívar, en la carrera 41B No. 43-02, barrio Antonio Nariño dónde árbol cae sobre un vehículo, dejando una persona lesionada; igualmente en la carrera 73B No. 1C-44, barrio Los Farallones donde un árbol cae sobre una vivienda.



En otro sector como el barrio Belisario Caicedo, calle 1 oeste No. 52-37 también se registró la caída de un árbol, al igual que en la carrera 78 con calle 3D del barrio Nápoles y carrera 95A con calle 42 del barrio Calicanto también reportan caída de un árbol.



En cuanto a inundaciones en la Avenida Pasoancho con 70 reportan el desbordamiento del río Meléndez.



En el sector de Quintas de Don Simón, por la Pasoancho, fue uno de los sectores más afectados.

Tras cerca de una hora de una fuerte lluvia, varias vías del sur de Cali se inundaron, pues los caños se desbordaron, en muchos puntos por las basuras y el alcantarillado colapsó. Foto: Juan Pablo Rueda

La línea telefónica de los Bomberos Voluntarios de Cali no paraba de sonar con el reporte de emergencias, que entre 4 p. m. y 6 p. m. fueron 23.



Según el coordinador del Centro de Operaciones y Telemática de los Bomberos, desde el barrio Valle del Lili alertaron de un incendio, al parecer, por corto circuito, además caída de techos.



“La fuerza del viento arrancó de base varios árboles en el sur y oriente, afectando barrios como Mario Correa, Los Chorros, Lourdes, Belisario Betancourt, Nápoles en ladera, Calicanto, y otros”, contó Gómez.