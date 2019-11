Secuestro de líder campesino se suma a ola de violencia en Cauca

A la serie de crímenes y ataques a bala en el norte caucano, ayer se sumó un secuestro en del sur del departamento.



Daniel Pascuas, dirigente campesino, fue sacado a la fuerza de su vivienda ubicada en el corregimiento de Santa Rosa, en el municipio de Patía.

Según la versión preliminar, a Pascuas, de 28 años, se lo llevaron en una camioneta de color blanco de su propiedad.-811. El personero de El Patía, Juan Felipe Rodríguez, informó que el vehículo horas después apareció abandonado en zona rural de Balboa.



Pascuas hace parte del Movimiento Campesino de Cultivadores de Coca (Coccam) y de Marcha Patriótica. A este secuestro se suma los asesinatos de 16 personas, entre ellos una gobernadora y cuatro guardias indígenas, y los cuatro integrantes de un equipo de topografía.



El tema se volvió debate en el Congreso. El senador Alexander López Maya señaló al Gobierno Nacional y a su partido Centro Democrático como los responsables de lo que ha venido sucediendo en los territorios indígenas en el Cauca.

“En sus narices, los grupos al margen de la ley asesinaron y perpetuaron otra masacre mientras, estando el Presidente ese mismo día en Santander de Quilichao. Aquí no hay autoridad y lo que estoy reclamando es que haya un gobierno que proteja la vida de los indígenas, campesinos y líderes sociales”, exclamó López Maya.



El Senador del Polo señaló que el Congreso tiene que intervenir, para evitar que sigan muriendo indígenas, campesinos, afros y comunidad en general. “Es un llamado a que el Congreso se traslade al departamento del Cauca la próxima semana y actúe en defensa de la constitución y de los derechos de sus habitantes”, dijo el Congresista.



La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, expresó que "el Congreso debe acudir y sesionar en pleno no solo en el Cauca, sino en todas las regiones para escuchar y apoyar el clamor de la ciudadanía".



El exministro del Interior, Guillermo Rivera a través de su cuenta de twitter, escribió: “Presidente Iván Duque: frente a los hechos dramáticos del Cauca no apele a fórmulas de solución ensayadas y fracasadas durante décadas. El decreto 660 de 2018 le ofrece herramientas para construir de manera concertada con las propias comunidades las medidas de protección. ¡Úselo!”.



El Presidente, durante un consejo de seguridad el fin de semajna en Popayán, señaló a las estructuras del narcotráfico, como las responsables de los crímenes en Cauca. “Seguiremos articulados con la Fiscalía para perseguir a todos los que corresponden a la ‘Jaime Martínez’ y la ‘Dagoberto Ramos’, estructuras del narcotráfico que han estado detrás del asesinato de líderes indígenas y de líderes sociales”, afirmó el jefe de Estado.

El Gobierno Nacional también ha manifestado en los distintos Consejos de Seguridad que no han podido actuar como es debido, a causa de que las comunidades no permiten el ingreso de la Fuerza Pública a sus territorios. Sin embargo el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) asegura que hay bases militares en esa zona, que controlan las salidas y las entradas del territorio, pero peses a eso, no han garantizado la seguridad de los indígenas.



“No sabemos cómo entran las armas al territorio, cómo entran los insumos para los cultivos de uso ilícito, cómo salen los cargamentos con marihuana y demás productos de uso ilícito, pero es completamente visible que eso se realiza por vías municipales e intermunicipales que ante el país aparecen como controladas”, dice el texto.



Monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali, quien el lunes festivo estuvo en Tacueyó, Toribío, donde fueron asesinados la gobernadora indígena Cristina Bautista y cuatro guardas, dijo que mediaría con los grupos residuales que están atacando a la población.



Anotó que a la comunidad le preocupa que grupos armados se desplacen de un lugar para otro sin ningún inconveniente. “Hay desconfianza porque ven militarizado su territorio y eso no impide la caravana de muerte que hace desastres en la vida de ellos”.



El senador Carlos Mejía, del Centro Democrático, dijo: “no Monseñor, no sea irresponsable...su vocería de la infamia solo le hace daño a la institucionalidad, pero no condena ni por equivocación a sus amigos Farc y Eln, verdaderos culpables de la tragedia del Cauca y con los que usted se toma muchas fotos”.



El Cric asegura que hay un contexto de atentados y amenazas permanentes, y un ataque policivo y militar permanente contra autoridades y guardia indígena.



Una Comisión de Derechos Humanos del Senado anunció que el próximo 14 de noviembre sesionarán en Santander de Quilichao para tratar urgente el tema “de las poblaciones afectadas por actos violentos contra comunidades indígenas”.



POPAYÁN.