Un restaurante que trajo lo mejor de Francia a Cali

Vaggart abrió sus puertas en un edificio del centro histórico de Cali, cuya remodelación se demoró cerca de tres años.

La capital del Valle ahora tiene un lugar donde el tiempo se detiene y donde los comensales pueden disfrutar de los mejores platillos franceses.



Vaggart By Voilà es un lugar con toque europeo que cobra vida en el barrio Centenario, muy cerca del Instituto de Bellas Artes.



Se encuentra ubicado en el antiguo edificio Roa, ahora convertido en el ‘Art Hotel Boutique Grand Collection’.



Todo comenzó hace más de seis meses, cuando Thomas Bousseau y Emmanuel Jean, un par de franceses que llevan varios años radicados en Colombia, se reunieron para hablar del proyecto, buscaban ofrecer en Cali un lugar con una buena carta de vinos y quesos.



“La reunión la tuvimos en Medellín y cuando Emmanuel me mostró su hotel aquí en Cali me sentí muy emocionado por hacer la alianza que, ya, da muy buenos frutos”, cuenta Thomas.

Me gusta mucho Cali, esta ciudad es de un buen vivir, tiene mucha proyección además, que maneja un bonito estilo de vida FACEBOOK

TWITTER

Bajo la arquitectura del Vaggart con su piso de mármol, lámparas europeas y pinturas por todas partes, se puede disfrutar de siete entradas, nueve platos fuertes y cinco postres.



En la cocina, el chef Guillaume Meterreau deja toda su alma en cada menú.



Vaggart también ofrece tablas de charcutería y quesos importados de Francia además, de una carta de snacks con sándwiches o ensaladas a base de finos productos franceses.



“Cada plato es una delicia francesa, con un toque absolutamente colombiano”, dice Thomas.



El empresario dedica gran parte de sus viajes a escoger los mejores vinos.



“Yo hago las selecciones viajando por toda Francia y me dedico a probar los mejores vinos del mundo. Es una parte del trabajo que me gusta porque siempre ando buscando lo mejor en relación de calidad, sabor y precio”, cuenta.