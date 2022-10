Las autoridades buscan precisar lo ocurrido, al parecer, en el barrio El Rodeo, en el nororiente de Cali, al conocer un video en el que se observa a un uniformado, presuntamente, desenfundando su arma.

De acuerdo con la Policía, se está determinando qué fue lo que pasó exactamente, pero confirmó que, en efecto, sí hubo un incidente en El Rodeo.



En la grabación, que está siendo difundida en redes sociales, se ve a un policía en lo que sería una riña callejera con un joven. Hay otros uniformados también en la calle.



Se observa que el policía y este joven en particular se habrían ido a las manos, pero luego se ve el arma.

Las autoridades tratan de precisar si el uniformado habría sacado su arma de dotación, ante la mirada de más personas, en ese momento. La escena sucede de noche.



Se oye a una mujer que está grabando el episodio y rechaza los desmanes.



Un joven pregunta: "¿Pero, por qué con pistola, socio?"



Minutos después, se oye un disparo.



La pelea se habría registrado en la carrera 25B con calle 40, en el barrio El Rodeo.



"Velo, ve. Me importa (...), bueno, ¿cuál es la vuelta? (...) ¿Por qué le está dando tiros a mi amigo? Nosotros no estamos de groseros ni nada. Cómo así. Vea, suave, vea. Están dando tiros, ve. Soltalo, pues (...)".



EL TIEMPO se comunicó con la Policía Metropolitana de Cali, donde informaron que alistan un pronunciamiento sobre este caso.



CALI