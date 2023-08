Una extraña luz se observaron en el sur de Cali. De acuerdo con algunos testimonios, las miradas se enfocaron en el cielo, sorprendidos por ver cómo esa luz era intermitente, en la noche del pasado 14 de agosto.

¿Será un ovni?, se preguntaban algunos ciudadanos. Otros decían con más escepticismo que era mejor no especular, pero no había respuestas sobre qué estaba parpadeando en el firmamento.



Y para rematar la noche, nos llegan reportes de varios lugares del sur de la ciudad donde una luz parpadeando en el cielo cautiva a los caleños. Este video nos los comparten desde sector de Ciudad 2000. ¿Y allí qué o qué? 🛸🧐🛸 pic.twitter.com/pSFBEVRMCy — Entérate Cali - Noticias Cali (@EnterateCali) August 15, 2023

Esta extraña luz fue avistada desde diferentes sectores del sur de Cali.



Algunos señalaron que sorprendió, también, lo grande que era para lograr divisarse desde diferentes puntos caleños.

#ELCARTELDELAMEGAPARANORMAL 🤔 miren esa luz claramente no es un dron ni un avión porque no parpadeo las luces y tampoco no sé si es ovni pero esto sucedió en Santiago de Cali serva ala unidad de Santiago de Cali barrio tequendama @dani3palacios 9/07/23 pic.twitter.com/OitKUJ8Loa — Luis (@Luis15697416445) July 10, 2023

El caso generó asombro sin respuestas posibles hasta ahora, como en julio pasado, cuando algunos ciudadanos señalaron haber visto una luz también desde el sur, desde barrios como Tequendama.



Cada persona tiene su propia opinión y no se han conocido respuestas racionales sobre estas luces.



Algunos piensan que serían ovnis y otras personas que podrían ser aeronaves que no tendrían relación con fenómenos más allá de lo normal.



