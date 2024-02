Lo que se sabe de agresión a agente de tránsito por controles en carriles del MIO

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, advirtió a la ciudadanía en la capital vallecaucana que quienes ataquen a guardas de tránsito en Cali deben tomar conciencia de que pagarían condenas en la cárcel que van de cuatro a ocho años.

Este 'tirón de orejas' se debe a la agresión que sufrió un guarda de tránsito en zona de Comfandi El Prado sobre la autopista Suroriental, donde se realizaban controles para evitar la ocupación indebida del carril del Masivo Integrado de Occidente (MIO).



Un motociclista enfurecido por los controles viales, cuando invadió el carril del masivo propinó golpes contra uno de los guardas. Este último aún permanece en un centro asistencial de Cali.



"Queremos recordar a todos los caleños que agredir a un funcionario público conlleva una pena. Nuestro mensaje es claro: no vamos a permitir ningún tipo de ataque o lesión a nuestros funcionarios, iniciaremos el proceso de judicialización", dijo el funcionario.



El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha venido insistiendo en que en la ciudad hay un grupo especializado de 40 guardas para frenar a los infractores que invaden los carriles del MIO. Instó a que la población no puede pasar por alto las normas.



En la secretaría de Movilidad del distrito indicaron que en lo que va de este año, siete guardas han sido agredidos.



El Sindicato de Agentes de Tránsito de la ciudad hizo un llamado a la comunidad no atacar a los guardas, que buscan salvar vidas.



En enero de este año, un guarda de seguridad fue herido en una estación del sistema MIO por no dejar que ingresara sin pagar.



La víctima recibió la lesión en uno de sus dedos y debió ser atendido por personal médico.



“El guarda le hace llamada de atención y esta persona agrede al guarda. Tan pronto tenemos conocimiento, las unidades del modelo llegan y ya estamos tratando con cámaras de identificar a este joven quien es, identificarlo y hacer las acciones correspondientes”, indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Carlos Germán Oviedo.



