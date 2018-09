Juez y 3 funcionarios en lío por supuesto cartel de sucesiones en Cali

Este caso fue priorizado en la Jornada de Bolsillos de Cristal realizada el 31 de agosto en esta capital y, según el informe, con las indagaciones se recopiló material probatorio para las detenciones, que incluyen a un particular.

La historia se originó cuando los herederos y la cónyuge de un hombre fallecido presentaron ante la Notaría 14 de Cali un proceso se sucesión testamentaria.



Antes de morir, el ciudadano designó como administradora de sus bienes a una mujer quien por separado elevó una demanda de sucesión ante un Juzgado de Familia de Cali. El juez no admitió la demanda al considerar que ella no había demostrado las facultades para ese trámite.



La investigación se encaminó a precisar si la administradora habría acudido a la Oficina de Reparto Judicial y logrado que dos funcionarios alteraran la asignación de casos para que fuera enviado directamente a otro Juzgado de Familia, que ordenó a la Notaría que le enviara el proceso de sucesión en trámite. En el mismo caso se denunció que el secretario de otro despacho habría solicitado entre 400 y 600 millones de pesos a los herederos, a cambio de posibilitar el trámite de sucesión en ese último Juzgado.



Durante las vacaciones judiciales, la cónyuge y herederos tramitaron el proceso en la Notaria que adelantó la sucesión y el juez tuvo que dar por terminado el suyo.



Así se llegó al proceso en el que se investiga un presunto cartel de funcionarios de la Judicatura que acudían a exigencias económicas para alterar repartos y luego incidir en sentencia.



Un Fiscal Especializado contra la Corrupción abrió investigación que llevó a la captura de un juez de Familia, un secretario de despacho, dos funcionarios del Centro de Servicios Judiciales y un particular por presuntamente alterar un proceso de sucesión testamentaria.



Los detenidos serán llevados ante un juez de Control de Garantías y las Fiscalía les imputara cargos de cohecho propio, cohecho por dar y ofrece, concusión, prevaricato por acción y daño informático.