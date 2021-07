Hospital cerró en el Valle y se quedó atendiendo a pacientes de covid

El hospital Tomás Uribe Uribe, de Tuluá, cerró sus puertas porque, según algunos de sus trabajadores, no aguantó la crisis y la falta de pagos de salarios.

El único servicio que funciona es el de hospitalización, porque allí están los pacientes por covid, cuyo estado es delicado y prolongado.



Según Rodolfo Borja, miembro del Sindicato del Tomás Uribe, dijo que las entidades promotora de salud (EPS) deben entre 80.000 y 90.000 millones de pesos.



No obstante, de acuerdo con la Gobernación del Valle del Cauca, la deuda es de 44.000 millones de pesos.



Borja dijo que hace una semana no recibe vacunas.



En la Gobernación indicaron que se ha venido gestionando el pago de los dos meses de salarios atrasados.



Sin embargo, por estos atrasos en los pagos, el Tomás está en 'cuidados críticos'.



"Señor presidente (Iván Duque) debo plantearle la necesidad de tomar medidas urgentes para el rescate para el sector salud por la severa afectación en la pérdida de la prestación de los servicios, el incremento del costo y la disminución de los ingresos”, fue el clamor de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán.



De acuerdo con la secretaria de Salud de la región, María Cristina Lesmes, la deuda total de las EPS a los hospitales públicos del Valle alcanza los 446.000 millones de pesos, sin contar, la facturación por vacunación que suma otros 12.000 millones.

“En esas cifras no estamos contabilizando la deuda a la empresa privada. Las EPS deben 117.000 millones de pesos al HUV, y 44.000 millones más, al hospital de Tuluá. También hay cuantiosas deudas a todas las empresas sociales del Estado (ESE) de Cali y del departamento del Valle del Cauca”, explicó.



Lesmes dijo, por ejemplo, que en la ESE de Ladera de Cali, una sola EPS debe 2.000 millones de pesos.



“Tenemos una situación dramática, dos meses sin pagar salarios en el HUV y en el de Tuluá, y la deuda de los 446.000 millones de pesos. De ese monto, 160.000 millones corresponden a Emssanar; el segundo gran deudor es la Nueva EPS y el tercero es Coosalud”.



Lesmes indicó que por solo salarios, la deuda supera unos 100.000 millones de pesos



Ante la situación, la secretaria de Salud departamental añadió que le solicitó al Ministerio y a la Superintendencia de Salud, el acompañamiento en los cobros a las EPS.



“Esto va de la mano con una maniobra de aplazamiento por parte de las EPS que va desde no recibir la factura, ya que cuando esta se recibe tienen la obligación de pagar el 50 por ciento. Entonces primero no reciben la factura. Después no la auditan, luego no la consiguen para finalmente no pagar”, dijo Lesmes. “Cuando del Ministerio y la Superintendencia las llaman porque no han pagado, contestan que lo auditado es lo mínimo”, aseguró la funcionaria.



