Los días de tranquilidad en medio de la tregua de las dos bandas en Buenaventura, los 'Shottas' y los 'Espartanos', se han visto con lunares y esta vez por una balacera ocurrida este miércoles 4 de enero.



El hecho sucedió en el barrio La Independencia, donde hubo cruce de disparos entre el conductor de un carro blanco particular y dos hombres en una motocicleta.



La Independencia corresponde a la comuna 10, en la zona continental de la ciudad puerto.



El carro del conductor particular recibió, al menos, 17 impactos.



Su estado sería delicado y fue llevado a un centro asistencial en la ciudad puerto.



Aún no se ha establecido la identidad de la víctima ni los móviles de este nuevo episodio de violencia que genera, de nuevo, un manto de preocupación sobre la seguridad inestable en Buenaventura.



CALI