En una humilde vivienda del barrio Marroquín II, en el distrito de Aguablanca de Cali, una mujer guardó silencio, en medio de golpes y maltratos durante años.



Vivía con su hijo, quien, de acuerdo con los primeros informes de la Policía Metropolitana de Cali, se convirtió en el enemigo en su propia casa, en el oriente de la ciudad.

Pese a las insistencias de vecinos de la mujer que le decían que denunciara a su hijo por las constantes agresiones, no lo hizo.



Hasta que el 31 de enero de este año, el cuerpo de la señora fue encontrado en este predio con heridas causadas con un arma cortopunzante.



Desde entonces, el hijo, como único sospechoso, emprendió la huida, volcando las miradas mucho más en él. Versiones lo apuntaban, porque si fuera inocente no tendría por qué haber evadido a las autoridades.



"Al parecer, el hombre atacó a su progenitora con un arma cortopunzante, en medio de una discusión. Se cree que la víctima había sido objeto de varios ataques por parte de su hijo", explican en la Policía.



Desde entonces, empezó la persecución, al tiempo que la Fiscalía inició la investigación y un juez emitió la orden de captura.



Pero el fugitivo, como presunto responsable de este homicidio, no solo se escapó a otra morada, sino que salió de la ciudad.



Transcurrieron 10 meses hasta que las pesquisas arrojaron pistas en otro municipio.



Todo indicaba que se había dirigido a Dagua, localidad en el occidente del Valle del Cauca, cerca de Buenaventura.



Fue allí, en Dagua, donde se dio la captura. Fue informada ayer por la Fuerza Pública.



Este caso recordó el asesinato de Íngrid Coromoto, de 49 años, presuntamente, a manos de uno de sus hijos, en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, también en el distrito de Aguablanca, de Cali.



Luis Palma aún no sale del asombro por la muerte violenta de su pareja. Al igual que el caso de Marroquín II, también fue herida y asesinada con arma cortante.



Las autoridades investigan si el hijo estaba bajo efectos de la cocaína.



En la Policía indicaron que la violencia intrafamiliar debe denunciarse a la línea 155 para orientar a las víctimas de violencias de género e intrafamiliares, donde las principales víctimas son mujeres, y no dejar pasar los días porque estos casos pueden terminar en tragedias, como los arriba mencionados.



La reciente captura en Dagua se suma a la de un hombre en el barrio Chiminangos, en el nororiente de Cali.



"Al verificar sus antecedentes se puede establecer que existe una orden de captura vigente en su contra por desaparición forzada agravada y homicidio agravado. El hombre, de 61 años, presuntamente estaría vinculado al homicidio de dos personas en la vereda la Reforma, zona rural de Cali, en junio", informaron en la Policía.



En el barrio El Mortiñal, de la comuna 19, en el suroccidente de Cali, fueron capturados dos hermanos por presunto homicidio y otras conductas criminales.



"Los implicados registran presuntos antecedentes por tráfico de estupefacientes, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego; también habían sido capturados en agosto de este año y se encontraban actualmente con detención domiciliaria", informaron en la Policía.



