Un Hogar de Paso para animales silvestres que opera 24 horas

Quienes tengan en su poder fauna silvestre ya pueden tocar, todos los días de la semana, las puertas del Hogar de Paso del Dagma ubicado en el Vivero Municipal.

Recibe animales incautados, rescatados o los que sus dueños quieran entregar de manera voluntaria, se trata de fauna silvestre, no de animales domésticos.



Atiende desde el lunes a 6:00 a.m., hasta el sábado a las 5:00 p.m., sin parar, y el domingo de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.



En la actualidad tienen cerca de 300 animales en recuperación que serán liberados o reubicados, según su condición. Ahí está, por ejemplo, el ocelote que en mayo del año pasado apareció en el techo del Colegio Bennet, al sur de Cali.



“No todos los animales se pueden liberar. Los ocelotes, por ejemplo, no saben buscar comida, para ellos, los humanos significan comida; si los liberamos el animal va a llegar a la casa de alguien a buscar comida, o lo matan porque les da miedo o terminará capturado y llegará al mercado negro”, señaló Andrés Posada Ruiz, líder del grupo de gestión de fauna silvestre del Dagma.

Los ocelotes son muchos de los animales que sufren graves problemas al crecer por la mala alimentación al tratar de ser domesticados. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO



“El llamado es a que no compren fauna silvestre; un mico chiquito puede ser muy tierno, pero para llegar a su casa debió sufrir un trauma, tuvieron que matar a su mamá, ninguna madre primate va a permitir que le quiten a su hijo. Mucha gente dice que les da pesar con el animalito y lo compran para que salga del mercado, sí, su voluntad puede no ser mala, pero al hacerlo perjudica a toda la especie porque esa persona que le vendió el animal, posiblemente, saldrá en busca de más animales”, agregó el funcionario.



Cuando un animal llega al Hogar de Paso es recibido por un grupo de veterinarios, biólogos y zootecnistas que se encarga de su valoración médica, así como de su estado bilógico y nutricional.



Si el animal está bien, si no necesita hospitalización, va a cuarentena, para después pasar a la reubicación.



Si es apto para liberar deberá cumplir con el proceso de cuarentena, mientras el Hogar de Paso se pone en contacto con las Corporaciones Autónomas Regionales para poder regresarlo a su hábitat, si no se le libera en su zona natural se pone en peligro a las demás especies y el impacto será negativo.



Para denunciar la tenencia ilegal de fauna silvestre se puede llamar al 6530869 y para contactarse con el Hogar de Paso del Dagma, al 6609455.