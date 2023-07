En un video divulgado en redes se observa a un hombre que ofuscado y tras bajarse de su vehículo, le habla a la conductora de otro carro particular en la avenida Circunvalar, de Cali. "¡No estás viendo o qué, me cerraste en el separador", le dice el conductor.



La mujer pregunta: "¿Cómo? Y luego, el hombre se disgusta mucho más. La escena sigue siendo grabada, aparentemente, desde el vehículo de la mujer, quien presuntamente es agredida.



Ante la situación, el hombre que ha sido cuestionado en redes sociales por la presunta agresión respondió con otro video, señalando que todo estaba fuera de contexto, que la conductora habría iniciado la confrontación y que no sabía que era una mujer porque su vehículo era de vidrios oscuros.

El conductor en el video que le graba su pareja, como él mismo lo afirma, dice: "Yo soy el que está en el video que está circulando en redes, en este momento. Estoy aquí para dar la cara (...) contar la versión completa de todo lo que pasó".

Cuenta que en aquel día del impase, estaba con su novia, cuando la conductora del video sobre la presunta agresión le habría cerrado el paso en la Circunvalar, en el oeste de Cali.



"Primero que todo este es el típico caso que se filtra o se sube a las redes (sociales) sin tener en cuenta el contexto de cómo fueron todas las cosas que pasaron. Para no alargarlo mucho quiero decir que la señora me atacó con su vehículo", dice el conductor.



Continúa diciendo: "Porque fue un ataque literal, no fue una imprudencia o una equivocación. La señora creía que traía la vía, saliendo de la avenida Los Cerros a la Circunvalar y cuando ve que voy por mi carril izquierdo común y corriente, y que no freno, pensando que yo tenía que frenar, cuando ahí no hay ningún pare ni nada, lanza su vehículo y me tira contra el separador".

La publicación del video por el conductor fue divulgado por Entérate Cali, señalando que esta grabación fue difundida con la autorización de esta persona.



"En ese momento yo iba con mi pareja que es la que está grabando en este momento, poniendo en riesgo mi integridad y la de mi pareja", sigue relatando el conductor.



La Policía Metropolitana de Cali informó que no hubo hasta ahora ninguna denuncia por la presunta agresión o la misma discusión que se registró en la avenida Circunvalar, como se observa en uno de los videos virales.

Le pedimos a todos los caleños ayudarnos a indentificar este ciudadano.



En Cali, este tipo de actos de intolerancia no se pueden seguir presentando.



Así mismo, en la alcaldía de Cali invitan a la población a tener tolerancia para evitar estos altercados que podrían terminar con hechos de mayor gravedad.



En un comienzo, el secretario de Seguridad de la ciudad, Jimmy Dranguet, indicó: "Pedimos a todos los caleños ayudarnos a indentificar este ciudadano. En Cali, este tipo de actos de intolerancia no se pueden seguir presentando".



No obstante, en la Alcaldía manifestaron que es necesario indagar si hubo o no agresión hacia la mujer, al igual que ampliar más lo sucedido y determinar qué ocurrió exactamente en la vía, si también hubo alguna infracción de normas de tránsito que terminaron en esta discusión.



Pero en caso de comprobar la agresión a la mujer, en la Administración reiteraron que habrá sanciones.



El secretario Dranguet sostuvo que la Fiscalía también está indagando.



