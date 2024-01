Un campero terminó en laguna de Cali: avanza operativo para rescatar a ocupantes

Un campero o guala que presta servicio público en el distrito de Aguablanca, en el oriente caleño, terminó accidentado y cayó en la laguna del sector Charco Azul. La laguna está, además, cubierta por una capa de vegetación en medio del agua.

Siete personas iban en el vehículo. Pero cuando el campero perdió el control, cuatro de los ocupantes se lanzaron antes de que terminara en el agua. Las tres personas restantes se quedaron atrapadas, clamando por ayuda.



Vecinos y algunos de los ocupantes, sorprendidos por el campero hundido en el agua. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Vecinos y algunos de los ocupantes, sorprendidos por el campero hundido en el agua. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Los tres ocupantes que se quedaron en el vehículo eran el conductor y dos pasajeras, una de las cuales tuvo una herida en una pierna. La segunda usuaria también tuvo lesiones por cortadas.



Los tres trataron de buscar la manera de salir y quedar en la cubierta del campero, al tiempo que el vehículo se estaba hundiendo. Por eso hubo instantes de angustia por el miedo a ahogarse.



El Cuerpo de Bomberos de Cali fue alertado del accidente, a través de la línea 119. Los voluntarios al llegar al sitio desplegaron todo un operativo para recuperar al conductor, quien resultó ileso, y a las dos pasajeras.

Momentos de angustia se vivieron en la laguna por el accidente del campero. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

El rescate duró menos de cinco minutos. Finalmente, las tres personas fueron rescatadas y llevadas a suelo firme.



Ambas usuarias fueron trasladadas a un centro asistencial. Se esperaba conocer el reporte del estado de salud de estas pasajeras.

El accidente del campero en la laguna de Charzo Azul. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Los demás usuarios del campero de servicio público contaron que tuvieron tremendo susto cuando el vehículo empezó a acelerar, sin que el conductor pudiera detenerse, pese a que habría tratado de hacerlo.



De inmediato, los cuatro pasajeros que alcanzaron a saltar antes de que la laguna llegara al agua, también contaron que vivieron una odisea, pues tuvieron que reaccionar en cuestión de segundos porque sabían que sus vidas estaban en peligro. Y lo lograron, pero las dos pasajeras restantes y el conductor no tuvieron suficiente tiempo para poder ponerse a salvo.



Las autoridades de Movilidad realizaron prueba de alcoholemia al motorista. Aún no se han precisado las causas de este accidente.



