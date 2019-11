Pasajeros de bus asistieron a una mujer que dio a luz en vía de Nariño

Una pareja, al parecer, de nacionalidad venezolana y que buscaba llegar a Ecuador en un bus, pasando por Pasto e Ipiales, está emocionada, pero a la vez inquieta por el futuro de su bebé que nació en pleno recorrido.

De acuerdo con la terminal de Pasto, la pareja se subió en la zona comprendida entre El Remolino y El Estrecho rumbo a Ecuador.

Cuando el bus iba en marcha por la vía Panamericana, que une a Cali con Pasto, la señora empezó a quejarse de dolor. El problema era que el automotor transitaba por una zona donde no hay algún centro asistencial o un poblado donde pudieran atenderla.



Fue así que entre los pasajeros la ayudaron asesorándose con información que buscaban en sus dispositivos celulares.



El procedimiento se registró en la noche del viernes. Duró más de dos horas hasta que el niño nació en medio de la oscuridad y las montañas de Nariño.



El conductor llevó a la pareja a centros hospitalarios y puestos de salud, donde les informaban en un comienzo que había una dificultad: no tenían seguro médico. Pero al final ingresaron a la nueva mamá y a su bebé para darles los cuidados necesarios.



Según las autoridades, la madre y su hijo se encuentran bien.



Ahora, ambos padres tienen esperanza por el milagro del nacimiento de su hijo, pero también zozobra porque no cuentan con recursos. Sin embargo, sueñan con un nuevo camino por recorrer y por eso habían emprendido el viaje hacia un mejor porvenir.



CALI