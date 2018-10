Último día de teatro y espacio cultural este sábado en Cali

Este sábado es el último día del decimoctavo Festival Internacional de Teatro en Cali. Las múltiples obras y actividades aún no terminan. Agendese con los mejor del teatro de la ciudad.

La programación para este día tiene variedad de obras teatrales y espacios educativos.



Escuela de Espectadores

Espacios de encuentros teatrales con Ceniza, de Lucho Guzmán y Cielos, de Douglas Salomón, de Colombia.

Lugar. Cinemateca La Tertulia

Hora: 10 a.m. Entrada libre



'Clase abierta'

Laboratorio Escuela de Escritura Escénica dirigido por Genny Cuervo

Lugar: Laboractores en la carrera 14 número 4 - 42

Hora: 10 a.m. Entrada libre



Cóctel Homenaje a Manuel Sierra

Lugar: Cinemateca La Tertulia

Hora: 11 a.m. Entrada libre



Obra teatral 'Érase Una Vez... Dos Pies', del Teatro Dei Piedi, de Italia

Lugar: Casa de los Títeres en la carrera 9 número 4-55

Hora: 11 a.m. Entrada con boleteria



Obra teatral 'Trazos con Manos de Mujer', del Teatro Objetos al Cubo, de Colombia

Lugar: La Retreta - Manzana T

Hora: 11:30 a.m. Entrada libre



Obra teatral 'Cuando Todo era Verde', THE KEY THEATER, de Israel

Lugar: Teatro La Máscara en la carrera 10 número 3 - 40

Hora: 2 p.m Evento con boletería



Obra teatraol 'Nuestra Señora de las Nubes', de Embeleko Teatro, de Colombia

Lugar: Teatro de la Unión en la carrera 41 H número 38 – 75

Hora: 5 p.m. Entrada libre



Obra teatral 'Encadenado', del Club Teatro, de Colombia

Lugar: Casa Naranja en la carrera 29 A número 45 -72

Hora: 5 p.m. Entrada libre



Obra teatral 'Ceniza', de Lucho Guzmán, de Colombia

lugar: Cali Teatro en la carrera 12 número 4-51

Hora: 5:30 p.m. Evento con boletería



Obra teatral 'Pluma', de Teatro Nephila, de Colombia

Lugar: Teatro La Concha en la calle 4 número 10-48, barrio San Antonio

Hora:7 p.m. Evento con boletería



Clausura del Festival con la obra teatral 'Karmen', del Grupo Teatro La Máscara

Lugar: Teatro Municipal Enrique Buenaventura

Hora: 8 p.m. Evento con boletería



'Casandra', Lectura homenaje a Manuel Sierra

Lugar: Domus Teatro en la carrera 25 número 2-72, barrio San Fernando

Hora: 9 p.m. Entrada libre