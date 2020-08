Los seis jóvenes cayeron en una reunión mortal en El Tambo, Cauca

Con globos y carteles exigiendo paz y “no más muertes”, familiares de las seis personas masacradas el pasado 21 de agosto en el corregimiento de la Uribe, municipio de El Tambo, Cauca, les rindieron un homenaje y les dieron el último adiós.



Dos de las víctimas fueron enterradas en La Uribe, lugar donde ocurrieron los hechos; otras tres en Popayán; y la sexta en Timbío.



Los jóvenes fueron amarrados, torturados y ultimados con arma de fuego. Algunos fueron degollados. Horas antes ellos fueron citados a una reunión por una banda armada y luego aparecieron asesinados el pasado jueves 20 de agosto.



“Sabemos que de las personas asesinadas en este municipio, varias de ellas tienen registros y anotaciones en el sistema penal oral acusatorio, y que algunos de ellos habían sido judicializados por otras actuaciones criminales”, aseguró el general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional.

Pero los allegados dijeron que se trata en unos procesos sobre inasistencia alimentaria y no vinculación con crímenes,



El único que no presenta registros es Heiner Collazos Huila de 24 años, quien al igual que su hermano Esneider de 23, y las otras cuatro personas, fue abandonado sin vida en un área selvática del corregimiento de La Uribe.



Las otras víctimas fueron identificadas como Yulber Edilson Flor Muñoz de 32 años, Cristian David Villán Tulande de 20, Yoimar Muñoz Campo de 25 años y Nicolás Orlando Hurtado Martínez de 29.



Según testigos, la masacre, se registró en horas de la tarde del pasado viernes, luego de que un grupo armado llegara y obligara a estas seis personas a asistir a una reunión. Horas después, las encontraron muertas”, dijo el alcalde de este municipio, Carlos Antonio Vela.



Familiares aseguran que los jóvenes viajaron hasta ese lugar a trabajar y que no eran delincuentes.



“Él nos dijo que le salió un trabajo allá a 'desmatonar' una finca para una siembra de café”, relató Pedro Hurtado, padre de Nicolás, quien viajó desde Pasto a Popayán para recoger el cuerpo de su hijo en Medicina Legal y darle cristiana sepultura.



Lucila Huila, madre de Heiner y Esneider, dijo que sus hijos trabajaban en un taller fabricando camas. “Ellos con su trabajo me ayudaban con los gastos de la comida”, expresó la mujer.



Aseguró que "ellos salieron para la finca del papá a ver una madera porque trabajaban en una mueblería y querían saber si la madera servía para poder cortarla”.



Las familias de los jóvenes piden que se haga justicia y que estas muertes no queden en la impunidad.



El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que designó un grupo especial compuesto por dos fiscales especializados, seis investigadores, tres criminalísticos y dos peritos expertos en análisis de la escena, “quienes con el uso de la tecnología avanzan en el desarrollo de las actividades de policía judicial”.



"En este departamento confluyen diferentes organizaciones criminales que tienen en el narcotráfico su principal fuente de financiación. Lo hemos demostrado en los últimos meses con la incautación de más de siete toneladas de estupefacientes, afectando la estructura financiera y armada de estas organizaciones”, agregó Barbosa.



El funcionario también resaltó la captura y medida de aseguramiento impuesta a Jean Anderson Fajardo, alias ‘Veneco’, señalado como uno de los autores materiales de la masacre de un ciudadano y sus dos hijas de 10 meses y 5 años, el pasado 9 de mayo en la vereda Ovejas, municipio de Suárez, Cauca.



Michel Romoleroux

Para El Tiempo

Popayán