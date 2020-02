No vamos a permitir que el río Pance sea urbanizado: alcalde de Cali

"No pueden seguir urbanizando Pance, van a colapsar, las carreteras son insuficientes. Si no lo entienden eso se deprecia. Hacemos presencia, cancelamos cualquier tipo de actividad ilegal y tomamos posesión de lo que nos pertenece a todos".

Con estas palabras, el alcalde Jorge Iván Ospina reiteró que el río Pance es de la ciudadanía, "es el río de la caleñidad y para futuras generaciones".



"Ante todo es hacer conciencia y sensibilización de la importancia del río Pance para presente y futuras generaciones", dijo el mandatario municipal, durante una visita este sábado, 2 de febrero a la zona donde funciona una planta de tratamiento de aguas residuales para dos conjuntos residenciales cerca del cauce y que estarían generando contaminación en las aguas.

Ante las quejas de la comunidad que vienen desde hace más de un año, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) anunció en este mes suspensión de las actividades de la Ptar y en esta última semana, en visita con el director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), Carlos Eduardo Calderón, tomó ahora la decisión de iniciar un proceso sancionatorio.



"El río no puede correr la suerte de otros ríos que han sido urbanizados. Hay unidades residenciales muy cerca y tienen que parar", dijo el alcalde Ospina.

Esta maquinaria pesada fue hallada en el área de la ribera del río. Afecta la zona protectora. Al parecer, sacaban piedra. Foto: Alcaldía de Cali

"Están acabando con el lecho del río, constructoras están construyendo carreteables y estaban acabando con el lecho. Siempre se escudan en licencias del Ministerio de Minas, pero no podemos permitir que acabe con el el río. Se siguen adelantando procesos constructivos muy cerca y ahora nos encontramos que están desarrollando al frente", añadió.



Ospina afirmó luego: "Yo les digo a los dueños de las tierras no hay manera cómo proveer el agua no hay manera de cómo desarrollar el territorio. Necesitamos el río. El río debe ser un patrimonio de la ciudad". Señaló, además, que el río Pance no es unos cuantos.



El alcalde aseguró que se canceló la explotación del río y del funcionamiento de una Ptar que motivó el año pasado una acción de tutela interpuesta por el concejal Roberto RodrÍguez y por la cual, un juez de ejecución de penas declaró el río Pance un sujeto de derechos para ser protegido y conservado.



Ricardo Rincón, habitante del Valle del Lili, dijo que la comunidad ha venido defendiendo el río. Dijo que desde el año pasado se viene promoviendo la defensa del río Pance. "Somos personas que defendemos los árboles, el ambiente y el río. Es una herencia para nuestros hijos". Dijo que el río tenía un área de protección forestal, pero "metieron una carretera y tumbaron árboles. Estamos hablando de un daño ambiental gravísimo".



Hace más de una semana, la Personería también lanzó una voz de alerta por la ribera del río que hoy está convertida en un paso carreteable abierto, al parecer, para construir urbanizaciones, como lo ratificó el alcalde Ospina.



