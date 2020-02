Últimas actividades de la Feria de las Aves Colombia Birdfair 2020

Muestra con las aves de colombia, La muestra sobre las Aves en Colombia seguirá hasta el 29 de febrero en el centro comercial Unicentro, en la plazoleta del pasillo 4, desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Exposición e ilustraciones, Exposición de Ilustraciones y Fotografías de Aves hasta el 29 de febrero en el Museo Departamental de Ciencias Naturales Carlos Lehmann, de 8:00 a. m a 5:00 p.m.

La Feria de Aves Birdfaird 2020 comprende eventos académicos. Está el taller de Fotografía de Aves con Memo Gómez, que se abrió ayer y sigue hasta este jueves en la Reserva Natural Nirvana, en Palmira, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.



El taller ‘El maravilloso mundo de las aves’, sábado y domingo, en la Sala Calima, segundo piso, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, departamento de Biología, Universidad del Valle, 6:00 a.m. a 6:00 p.m.



