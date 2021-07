Tutela ante enredo en la obra que frenaría contaminación del Cauca

Las aguas del río Cauca tienen ahora una tutela para su defensa ante la contaminación. El Juzgado Octavo del Circuito de Cali admitió la acción interpuesta por el concejal Roberto Rodríguez Zamudio, para que se modernice la descontaminación de aguas residuales generadas por la ciudad.



Eso se debe a que la anunciada repotenciación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Cañaveralejo no se concreta desde el año pasado.



Hace cerca de seis meses, Emcali emprendió acciones legales contra una firma española contratada para el diseño e ingeniería de detalle, construcción y puesta en marcha de la instalación una vez renovada, en un plazo de 25 meses.



“El incumplimiento de un contratista de Emcali genera afectación directa al río, pues un porcentaje alto de aguas residuales pasa sin que se adopten medidas de contingencias y no haya pronunciamientos de autoridades ambientales”, dijo Rodríguez.



Anotó que “son 183 municipios los afectados, entre ellos Cali”.



En febrero pasado Emcali emprendió acciones legales contra la firma española en un contrato por $74.957 millones, por el diseño e ingeniería de detalle, construcción e en marcha de la instalación una vez renovada en un plazo de 25 meses.



La tutela interpuesta consta de 18 puntos enfocados a la defensa del río Cauca. Los tutelados son Emcali, la Cvc y el Dagma, puesto que han transcurrido 14 meses desde que se advirtió de los incumplimientos por parte del contratista Acciona Agua S.A.U. Colombia, contratada en el 2017, para las obras de repotenciación de la Ptar Cañaveralejo, pero no se adoptaron medidas de contingencia.



“Apenas ahora se está convocando un tribunal de arbitramento de manera tardía”, aseguró Rodríguez Zamudio.

