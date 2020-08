Tutela abre debate por la educación virtual en Cali

La rectora de la institución pública Santa Librada, Mónica Patricia Gutiérrez, afirmó que seguirá en una lucha por lograr que unos 1.200 estudiantes, de los 2.400 de la institución, puedan acceder a dispositivos con Internet.

El secretario de Educación de Cali, William Rodríguez con el alcalde Jorge Iván Ospina, entregaron 50.000 tarjetas SIM con servicio de Internet para navegación por contenidos pedagógicos, sin ningún tipo de restricción.



Ese acto buscó reducir la brecha digital que existe, en especial, para los estudiantes del sector oficial.

(Le sugerimos leer: 'Deberían colocar impuestos a grandes fortunas y grandes salarios')

Pero la perspectiva no es sencilla. Según la rectora Gutiérrez, es una de las principales barreras en educación básica primaria, secundaria y media no solo en el Santa Librada, sino en otros colegios, por la pandemia del coronavirus.



La calidad educativa se está viendo afectada, en especial, para estos alumnos, cuyas familias no tienen recursos para pagar Internet, o no tienen un computador o un celular, pues en muchos casos, el teléfono es del papá o de la mamá que lo usa y ya en la noche, los menores pueden hacerlo.



Es por ello que después de que un juez falló como improcedente una tutela interpuesta por la rectora con la comunidad educativa del Santa Librada, la sentencia será impugnada. La tutela fue instaurada contra la Secretaría. Se pretende que los alumnos puedan contar con las mismas condiciones de quienes acceden a dispositivos para así recibir clases virtuales, interactuar con sus docentes, resolver inquietudes y relacionarse con compañeros.

(Le sugerimos leer: Así se confesó el médico Gabriel Ochoa Uribe

Quienes no tienen dispositivos ni Internet deben hacer trabajos con materiales guía que suministra el colegio para que los entreguen en el transcurso de un mes.



La rectora Gutiérrez dijo que se reunieron con el secretario Rodríguez, quien les dijo que en la radio nacional hay franjas educativas, por medio de RTVC y emisoras locales en un proceso con la Universidad del Valle, la Fundación Carvajal, Gases de Occidente, entre otras entidades.



Además hay un programa en Telepacífico, en las mañanas.



En la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) señalaron que no toda la población puede acceder a Internet o a un computador y si en las áreas urbanas hay dificultades, en las rurales afecta la poca cobertura de Internet.

¿Qué dicen el alcalde y secretario de educación?

El alcalde Jorge Iván Ospina y el secretario de Educación de Cali, William Rodríguez, dijeron que 50.000 estudiantes que no tienen conectividad permanente, podrán usar tarjetas SIM con un consumo ilimitado.



Todo, tras un contrato que el municipio firmó con las Empresas Municipales de Cali (Emcali).



Rodríguez dijo que no se desconoce la responsabilidad social del Estado y por eso, la entrega, pues estos 50.000 alumnos son los que más necesitan recursos.



El gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, dijo también que se entregarán 35.000 dispositivos con USB para Internet.

Más noticias de Cali

Revise cuándo le toca 'pico y cédula', y pico y placa al 31 de agosto



Repudio por los asesinatos de dos estudiantes en un colegio de Nariño



CALI